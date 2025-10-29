NEWS

Feiersinger tritt aus dem Nationalteam zurück!

Nach dem Sieg über Tschechien bestätigt die 32-Jährige ihren Rücktritt.

Feiersinger tritt aus dem Nationalteam zurück! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach 15 Jahren kommt die Nationalteam-Karriere von Laura Feiersinger zu ihrem Ende.

Die Teamspielerin verkündete kurz nach dem 2:0-Sieg gegen Tschechien (zum Spielbericht >>>) ihren Rücktritt.

Feiersinger bestritt seit ihrem Debüt im Jahr 2010 (6:0 gegen Malta) insgesamt 125 Länderspiele. Ihr größter Erfolg auf ÖFB-Teamebene war das sensationelle EM-Halbfinale im Jahr 2017.

Im Verein geht es für die Mittelfeldspielerin allerdings weiter. Derzeit steht Feiersinger beim 1. FC Köln in der deutschen Bundesliga unter Vertrag.

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

20. Viktoria Pinther - 49 Länderspiele (2 Tore)
19. Marie-Therese Höbinger - 50 Länderspiele (7 Tore)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

ÖFB-Team
4
Heimsieg! ÖFB-Frauen fixieren Nations-League-Klassenerhalt

Heimsieg! ÖFB-Frauen fixieren Nations-League-Klassenerhalt

ÖFB-Team
7
ÖFB-U19-Frauen zeigen gegen England auf

ÖFB-U19-Frauen zeigen gegen England auf

ÖFB-Team
1
Baumgartner schießt Leipzig mit Doppelpack in nächste Pokal-Runde

Baumgartner schießt Leipzig mit Doppelpack in nächste Pokal-Runde

International
3
Tabellenführung verteidigt! Napoli gewinnt bei Lecce knapp

Tabellenführung verteidigt! Napoli gewinnt bei Lecce knapp

Serie A
Elfmeterschießen! BW Linz ringt Vorjahresfinalist Hartberg nieder

Elfmeterschießen! BW Linz ringt Vorjahresfinalist Hartberg nieder

ÖFB-Cup
5
Aus abgewendet! Altach zittert sich ins Cup-Viertelfinale

Aus abgewendet! Altach zittert sich ins Cup-Viertelfinale

ÖFB-Cup
1
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball Frauen-Fußball ÖFB-Frauen-Team Laura Feiersinger