Nach 15 Jahren kommt die Nationalteam-Karriere von Laura Feiersinger zu ihrem Ende.

Die Teamspielerin verkündete kurz nach dem 2:0-Sieg gegen Tschechien (zum Spielbericht >>>) ihren Rücktritt.

Feiersinger bestritt seit ihrem Debüt im Jahr 2010 (6:0 gegen Malta) insgesamt 125 Länderspiele. Ihr größter Erfolg auf ÖFB-Teamebene war das sensationelle EM-Halbfinale im Jahr 2017.

Im Verein geht es für die Mittelfeldspielerin allerdings weiter. Derzeit steht Feiersinger beim 1. FC Köln in der deutschen Bundesliga unter Vertrag.