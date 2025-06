Willem II steigt ab – Behounek scheitert im Play-off

ÖFB-Legionär Raffael Behounek steigt mit Willem II ab!

Der niederländische Verein Willem II muss nämlich den bitteren Gang in die zweite niederländische Liga antreten. Im entscheidenden Abstiegs-Play-off Rückspiel kassiert Willem II gegen Telstar eine 1:3-Pleite und verpasst damit nach dem 2:2-Hinspiel den Klassenerhalt.

Die Partie beginnt aus Sicht von Willem II denkbar schlecht: Telstar erwischt einen Traumstart und liegt bereits nach zwölf Minuten mit 2:0 in Front. Kaandorp bringt sein Team in der 6. Minute in Führung, Austria-Flirt El Kachati legt nur wenige Minuten später nach.

In der 17. Minute keimt bei Willem II kurz Hoffnung auf, als Nizet zum 1:2 verkürzt. Doch Kaandorp stellt mit seinem zweiten Treffer für Telstar in der 58. Minute den alten Abstand wieder her.

Comeback bleibt in der Schlussphase aus

Fortan versucht Willem II noch für ein Wende zu sorgen, doch ein Comeback im Kampf um den Klassenerhalt bleibt aus. Dabei endet für Raffael Behoune die Partie nach 64 Minuten mit seiner Auswechslung.

Somit muss Willem II mit einem Gesamtscore von 3:5 den bitteren Abstieg in die Zweitklassigkeit hinnehmen.

