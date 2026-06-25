NEWS

Fix: Traditionsklub 1860 München muss in die Insolvenz

Eine Last-Minute-Einigung mit Investor Hasan Ismaik ist geplatzt. Für den Traditionsverein geht es nun in Liga vier.

Fix: Traditionsklub 1860 München muss in die Insolvenz Foto: © IMAGO / Ulrich Wagner
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die erhoffte Last-Minute-Rettung beim deutschen Traditionsklub 1860 München blieb aus.

Wie die "Löwen" am Donnerstag mitteilen, hat der Klub einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht München eingereicht.

Da der Liquiditätsnachweis für die kommende Saison nicht fristgerecht erbracht wurde, erhielt 1860 München keine Lizenz für die 3. Liga. Zum Stichtag fehlten dem Klub 2,7 Millionen Euro.

Die Münchner müssen daher – wie bereits in der Saison 2017/18 – den Gang in die Regionalliga antreten.

e.V. ist nicht betroffen

"Zunächst werden ich und mein Team uns ein umfassendes Bild über die wirtschaftliche und operative Situation der beiden Gesellschaften machen sowie Gespräche mit allen Beteiligten führen. Ziel ist es, schnellstmöglich ein Gesamtbild zu bekommen, um die nächsten Schritte zusammen mit der Geschäftsführung prüfen und einleiten zu können“, so Max Liebig, der vorläufige Insolvenzverwalter.

Konkret betroffen ist die "TSV München von 1860 GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien"(KGaA), also die bislang vom Stammverein und Investor Hasan Ismaik gemeinsam geführte Spielbetriebsgesellschaft. Unter ihrem Dach wurden bislang unter anderem der Profispielbetrieb sowie die U21- und U19-Mannschaften organisiert.

Der eingetragene Verein TSV 1860 München e.V. und seine Amateursportsparten sind von dem vorläufigen Insolvenzverfahren hingegen nicht betroffen. 

Chaos um Investor Ismaik

Zu dem Chaos um die finanzielle Situation kam es, nachdem Ismaik ein Darlehen gekündigt hatte und 1860 damit die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Verbleib in der 3. Liga nicht mehr erfüllte. Zuvor waren Verhandlungen zwischen dem Investor und dem Stammverein gescheitert.

Der bei vielen Fans umstrittene Millionär warf dem Verein zuletzt vor, die Insolvenz bewusst in Kauf genommen zu haben, um ihn aus dem Klub zu drängen. Der TSV wies diese Darstellung zurück und erklärte, die von Ismaik gestellten Forderungen seien nicht umsetzbar gewesen. Zwischen beiden Parteien zeichnet sich nun ein langwieriger Rechtsstreit ab.

Die teuersten deutschen Fußballer jemals

#21 - Karim Adeyemi - 30 Millionen Euro
#21 - Mario Gomez - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Ex-Klagenfurt-Offensivmann für Muslic und Schalke?

Ex-Klagenfurt-Offensivmann für Muslic und Schalke?

Deutsche Bundesliga
Nach Sturm-Leihe: Köln plant wohl nicht mit Gazibegovic

Nach Sturm-Leihe: Köln plant wohl nicht mit Gazibegovic

Deutsche Bundesliga
17
Hütter von WM-Helden gelobt: "Sehr viel Gutes gehört"

Hütter von WM-Helden gelobt: "Sehr viel Gutes gehört"

Deutsche Bundesliga
Dortmund leiht Offensivtalent von Sturm Graz aus

Dortmund leiht Offensivtalent von Sturm Graz aus

Deutsche Bundesliga
23
Uli Hoeneß bestätigt wohl Bayern-Verbleib von ÖFB-Star

Uli Hoeneß bestätigt wohl Bayern-Verbleib von ÖFB-Star

Deutsche Bundesliga
7
Mittelfeldspieler verlässt den LASK

Mittelfeldspieler verlässt den LASK

International
6
Vertrag verlängert! Ältester Fußballprofi der Welt macht weiter

Vertrag verlängert! Ältester Fußballprofi der Welt macht weiter

International
1

Kommentare

Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Insolvenz TSV 1860 München Hasan Ismaik