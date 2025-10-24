Greiml mit erstem Saisontor für Breda bei Torfestival

Ex-Rapidler Leo Greiml darf über sein erstes Saisontor jubeln!

Beim 3:3 seines Klubs NAC Breda gegen den SC Heerenveen am zehnten Spieltag der niederländischen Eredivisie gelingt Greiml der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1. Der 24-Jährige ist nach einer Ecke des früheren deutschen Teamspielers Lewis Holtby per Kopf zur Stelle (55.).

Zuvor sorgt ein Eigentor von Greimls Teamkollege Kongolo für die Führung von Heerenveen (45.+3). van Hooijdonk dreht das Spiel kurz darauf zugunsten Bredas (58.).

Heerenveen aber schlägt zurück, Willemens (68.) und Sejk (80.) stellen auf 3:2, ehe ein später Nassoh-Treffer (90.+4) für Breda doch noch einen Punkt rettet.

Breda liegt nach zehn Runden mit neun Punkten auf Rang 14 der 18er-Liga.