SC Heerenveen SC Heerenveen HEE
NAC Breda NAC Breda BRE
Endstand
3:3
1:0 , 2:3
  • Terence Kongolo e
  • Maas Willemsen
  • Vaclav Sejk
  • Leo Greiml
  • Sydney Van Hooijdonk
  • Mohamed Nassoh
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Greiml mit erstem Saisontor für Breda bei Torfestival

Der Niederlande-Legionär netzt nach Vorlage eines früheren deutschen Teamspielers zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Greiml mit erstem Saisontor für Breda bei Torfestival Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ex-Rapidler Leo Greiml darf über sein erstes Saisontor jubeln!

Beim 3:3 seines Klubs NAC Breda gegen den SC Heerenveen am zehnten Spieltag der niederländischen Eredivisie gelingt Greiml der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1. Der 24-Jährige ist nach einer Ecke des früheren deutschen Teamspielers Lewis Holtby per Kopf zur Stelle (55.).

Zuvor sorgt ein Eigentor von Greimls Teamkollege Kongolo für die Führung von Heerenveen (45.+3). van Hooijdonk dreht das Spiel kurz darauf zugunsten Bredas (58.).

Heerenveen aber schlägt zurück, Willemens (68.) und Sejk (80.) stellen auf 3:2, ehe ein später Nassoh-Treffer (90.+4) für Breda doch noch einen Punkt rettet.

Breda liegt nach zehn Runden mit neun Punkten auf Rang 14 der 18er-Liga.

Mehr zum Thema

Grüll schießt Werder mit Traumtor zum Heimsieg gegen Union

Grüll schießt Werder mit Traumtor zum Heimsieg gegen Union

Deutsche Bundesliga
4
Milan rettet gegen kämpferisches Pisa spät einen Punkt

Milan rettet gegen kämpferisches Pisa spät einen Punkt

Serie A
Serie ausgebaut: Muslics Schalke holt fünften Sieg en suite

Serie ausgebaut: Muslics Schalke holt fünften Sieg en suite

International
3
Deutsche Bundesliga LIVE: SV Werder Bremen - 1. FC Union Berlin

Deutsche Bundesliga LIVE: SV Werder Bremen - 1. FC Union Berlin

Deutsche Bundesliga
DFB investiert große Summe in die Frauen-Bundesliga

DFB investiert große Summe in die Frauen-Bundesliga

International
3
Erneuter Rückschlag: Starspieler fehlt Barca wohl im Clasico

Erneuter Rückschlag: Starspieler fehlt Barca wohl im Clasico

La Liga
3
Bayern-Coach Kompany lobt Laimer: "Seine Energie hilft dem Team"

Bayern-Coach Kompany lobt Laimer: "Seine Energie hilft dem Team"

Deutsche Bundesliga
4
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Legionäre Fußball Fußball International Niederlande (Fußball) Eredivisie Leo Greiml NAC Breda SC Heerenveen