Johnny Heitinga ist neuer Cheftrainer von Ajax Amsterdam!

Der Niederländer tritt damit die Nachfolge des zurückgetretenen Francesco Farioli an. Er unterzeichnet ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier.

"Ich freue mich unglaublich auf den Start. Die letzten Jahre in England haben mir sehr gutgetan. Ich konnte mich an der Seite von David Moyes und Arne Slot weiterentwickeln und gleichzeitig einen Blick hinter die Kulissen zweier großer Vereine werfen. Ich bin bereit, als Cheftrainer weiterzumachen, und fühle mich geehrt, diese Chance bei Ajax Amsterdam zu bekommen", so der Neo-Coach.

Von Jänner bis Juni 2023 coachte Heitinga die Hauptstädter bereits interimistisch. Sein künftiger Assistent Marcel Keizer war ebenfalls von Juli bis Dezember 2023 Übungsleiter bei Ajax.

