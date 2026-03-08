NEWS

Tumulte überschatteten Glasgow-Derby im Cup

Nach dem Elfmeterschießen stürmten die Fans den Rasen im Ibrox.

Tumulte überschatteten Glasgow-Derby im Cup Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Ausschreitungen haben das Cupspiel zwischen den Glasgower Rivalen Rangers und Celtic überschattet.

Nachdem Tomas Cvancara das Viertelfinale im Elfmeterschießen mit dem Tor zum 4:2 für Celtic entschieden hatte, stürmten Anhänger beider Klubs auf das Spielfeld im Ibrox Park.

Erst seien es Gäste-Fans von Celtic gewesen, dann hätten dies Rangers-Anhänger getan, wie der britische Sender BBC berichtete. Es seien Gegenstände geworfen worden, die Polizei sei eingeschritten.

Untersuchung angekündigt

Angaben zu möglichen Verletzten und Festnahmen gab es zunächst nicht. Der schottische Fußball-Verband (FA) kündigte eine Untersuchung an und verurteilte die Zwischenfälle.

Beide Klubs wollten sich laut BBC zunächst nicht offiziell äußern. Das Spiel selbst war wenig attraktiv und endete 0:0, weshalb die Entscheidung im Old-Firm-Derby im Elfmeterschießen fallen musste.

Die besten Choreos 2025 im internationalen Fußball

1. FC Union Berlin
MSV Duisburg

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Serie A LIVE: Derby AC Milan - Inter

Serie A LIVE: Derby AC Milan - Inter

Serie A
So steht es um ein mögliches Comeback von Maxi Wöber

So steht es um ein mögliches Comeback von Maxi Wöber

Deutsche Bundesliga
Trainerrochade bei Ajax: Ein Ex-Salzburger übernimmt

Trainerrochade bei Ajax: Ein Ex-Salzburger übernimmt

International
ÖFB-Duo scort! Werder mit nächstem Befreiungsschlag gegen Union

ÖFB-Duo scort! Werder mit nächstem Befreiungsschlag gegen Union

Deutsche Bundesliga
1
Arnautovic trifft bei klarem Heimsieg von Roter Stern Belgrad

Arnautovic trifft bei klarem Heimsieg von Roter Stern Belgrad

International
St. Pauli erkämpft sich Punkt gegen Eintracht Frankfurt

St. Pauli erkämpft sich Punkt gegen Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga
Offiziell! Patrick Wimmer hat einen neuen Trainer

Offiziell! Patrick Wimmer hat einen neuen Trainer

Deutsche Bundesliga
3

Kommentare

Celtic Glasgow Glasgow Rangers Schottland Fußball International Fußball Tomas Cvancara Großbritannien