So steht es um ein mögliches Comeback von Maxi Wöber

Einzig beim Saisonauftakt im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld Mitte August stand Maximilian Wöber für Werder Bremen auf dem Rasen.

Seitdem hat die Leihgabe von Leeds United mit Verletzungen zu kämpfen. Zuerst fiel der ÖFB-Verteidiger aufgrund einer Oberschenkelverletzung ein halbes Jahr aus, ehe ihn seit Jahreswechsel muskuläre Probleme erneut aus der Bahn warfen.

Im Podcast "1x1 Sport Fußballtrainer" hat sich der 28-Jährige nun zu einem möglichen Comeback geäußert: "Ich bin nicht weit weg vom Platz, aber trotzdem komme ich noch nicht richtig schmerzfrei ins Laufen und Fußballspielen. Ich hoffe, dass mir der Termin hilft und ich in zwei Wochen wieder auf dem Platz stehen kann."

Rückkehr nach der Länderspielpause?

Wöber will noch in dieser Saison mithelfen, den Klub in der Liga zu halten. "Hoffentlich habe ich nach der Länderspielpause zumindest noch fünf oder sechs Spiele, in denen ich alles für den Verein geben kann", so der Defensiv-Allrounder.

Bis Saisonende ist der Wiener noch an den deutschen Bundesligisten verliehen. Ob Werder die Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro ziehen wird, ist aktuell mehr als fraglich.