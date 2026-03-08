NEWS

"Super Verhältnis" - Ehemaliger Bayern-Kicker vor DFB-Nominierung

Obwohl dem Offensivspieler seit Jahresbeginn nur zwei Torbeteiligungen gelangen, dürfte er beim nächsten Lehrgang der Deutschen dabei sein.

"Super Verhältnis" - Ehemaliger Bayern-Kicker vor DFB-Nominierung Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

DFB-Teamchef Julian Nagelsmann bereitet offenbar die nächste strittige Nominierung vor.

Vor einigen Tagen äußerte sich der deutsche Nationaltrainer äußerst positiv zu Leon Goretzka. Nun legt Nagelsmann mit positiven Worten über einen weiteren seiner Ex-Spieler bei Bayern München nach.

"Wenn die Gesundheit mitspielt, kann er für uns ein ganz wichtiger Spieler sein", sagt der DFB-Teamchef im "kicker" über Leroy Sane. Der 30-Jährige wurde bereits beim letzten Lehrgang nominiert, zuvor ließ ihn Nagelsmann auch wegen des Wechsels in die "schwächere" Süper Lig außen vor.

"Wissen nie zu 100 Prozent, was am Ende kommt"

Von 2021 bis 2023 spielte Sane beim FC Bayern unter Nagelsmann. Die beiden haben laut Letzterem ein "super Verhältnis".

Darüber hinaus bekräftigt der DFB-Trainer: "Er macht es auch bei Galatasaray gut." Dabei gelangen Sane seit Jahresbeginn nur zwei Vorlagen (je einer im Pokal und in der Liga) und ein Tor.

Was zusätzlich für den Ex-Bayern-Kicker spricht? "Wir haben von seinem Profil nicht viele Spieler, die oft ins Zentrum gehen vom rechten Flügel", meint Nagelsmann, der aber nicht vor kritischen Worten in Richtung Sane zurückscheut: "So ehrlich sind wir: Wir wissen bei ihm nie zu 100 Prozent, was am Ende auf den Platz kommt."

Nichtsdestotrotz gilt eine weitere DFB-Nominierung für Sane als so gut wie sicher, sollte er beim kommenden Lehrgang (Ende März) fit sein.

Die teuersten deutschen Fußballer jemals

#21 - Karim Adeyemi - 30 Millionen Euro
#21 - Mario Gomez - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

So steht es um ein mögliches Comeback von Maxi Wöber

So steht es um ein mögliches Comeback von Maxi Wöber

Deutsche Bundesliga
ÖFB-Duo scort! Werder mit nächstem Befreiungsschlag gegen Union

ÖFB-Duo scort! Werder mit nächstem Befreiungsschlag gegen Union

Deutsche Bundesliga
1
St. Pauli erkämpft sich Punkt gegen Eintracht Frankfurt

St. Pauli erkämpft sich Punkt gegen Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga
Offiziell! Patrick Wimmer hat einen neuen Trainer

Offiziell! Patrick Wimmer hat einen neuen Trainer

Deutsche Bundesliga
3
Hannover patzt im Aufstiegsrennen zuhause gegen Nachzügler

Hannover patzt im Aufstiegsrennen zuhause gegen Nachzügler

International
Wolfsburg trennt sich von Trainer

Wolfsburg trennt sich von Trainer

Deutsche Bundesliga
3
Fan-Provokation? Jetzt spricht Prass

Fan-Provokation? Jetzt spricht Prass

Deutsche Bundesliga
14

Kommentare

Julian Nagelsmann DFB-Team Leroy Sane FC Bayern München Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Galatasaray SK