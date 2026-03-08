"Super Verhältnis" - Ehemaliger Bayern-Kicker vor DFB-Nominierung

DFB-Teamchef Julian Nagelsmann bereitet offenbar die nächste strittige Nominierung vor.

Vor einigen Tagen äußerte sich der deutsche Nationaltrainer äußerst positiv zu Leon Goretzka. Nun legt Nagelsmann mit positiven Worten über einen weiteren seiner Ex-Spieler bei Bayern München nach.

"Wenn die Gesundheit mitspielt, kann er für uns ein ganz wichtiger Spieler sein", sagt der DFB-Teamchef im "kicker" über Leroy Sane. Der 30-Jährige wurde bereits beim letzten Lehrgang nominiert, zuvor ließ ihn Nagelsmann auch wegen des Wechsels in die "schwächere" Süper Lig außen vor.

"Wissen nie zu 100 Prozent, was am Ende kommt"

Von 2021 bis 2023 spielte Sane beim FC Bayern unter Nagelsmann. Die beiden haben laut Letzterem ein "super Verhältnis".

Darüber hinaus bekräftigt der DFB-Trainer: "Er macht es auch bei Galatasaray gut." Dabei gelangen Sane seit Jahresbeginn nur zwei Vorlagen (je einer im Pokal und in der Liga) und ein Tor.

Was zusätzlich für den Ex-Bayern-Kicker spricht? "Wir haben von seinem Profil nicht viele Spieler, die oft ins Zentrum gehen vom rechten Flügel", meint Nagelsmann, der aber nicht vor kritischen Worten in Richtung Sane zurückscheut: "So ehrlich sind wir: Wir wissen bei ihm nie zu 100 Prozent, was am Ende auf den Platz kommt."

Nichtsdestotrotz gilt eine weitere DFB-Nominierung für Sane als so gut wie sicher, sollte er beim kommenden Lehrgang (Ende März) fit sein.