Tor und Assist! Messi vor WM-Start in Top-Form

Superstar Lionel Messi von Österreichs Gruppengegner Argentinien befindet sich wenige Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in glänzender Form.

Angeführt vom achtmaligen Weltfußballer gewinnt Inter Miami sein Heimspiel in der MLS gegen die Portland Timbers mit 2:0.

Messi erzielt den ersten Treffer selbst (31.) und bereitet das 2:0 durch German Berterame (42.) vor. In 13 Ligaspielen kommt der 38-Jährige damit bereits auf zwölf Tore und fünf Vorlagen.

Miami liegt mit 28 Punkten auf Platz zwei der Eastern Conference, zwei Zähler hinter dem Nashville SC.