Anders Dreyer
Fitz und Minnesota scheitern im MLS-Playoff an San Diego
Hannes Wolf steht unterdessen im Eastern-Conference-Finale gegen Inter Miami.
Für Dominik Fitz ist die MLS-Saison beendet.
Sein Team Minnesota United verliert im Western-Conference-Halbfinale gegen San Diego FC mit 0:1 und scheidet damit aus den MLS-Playoffs aus.
Den einzigen Treffer des Abends erzielte Anders Dreyer in der 74. Minute. Fitz wurde bei Minnesota in der 84. Minute eingewechselt.
Im Western-Conference-Finale spielt San Diego am Sonntag gegen die Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller. Der Gewinner des Duell trifft im MLS-Finale auf den Sieger der Eastern Conference.
Wolf vor Duell mit Messi
Weiter im Bewerb vertreten ist hingegen Hannes Wolf.
New York City FC konnte ihr Conference-Halbfinale dank eines Treffers von Maximiliano Moralez (27.) mit 1:0 gegen Phildelphia Union gewinnen. Wolf wurde bei New York in der 74. Minute, gelb vorbelastet, ausgewechselt.
Um den Einzug ins MLS-Finale kommt es für den ÖFB-Legionär nun zu einem Duell mit Lionel Messi und Inter Miami.