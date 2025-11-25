Fitz und Minnesota scheitern im MLS-Playoff an San Diego

Für Dominik Fitz ist die MLS-Saison beendet.

Sein Team Minnesota United verliert im Western-Conference-Halbfinale gegen San Diego FC mit 0:1 und scheidet damit aus den MLS-Playoffs aus.

Den einzigen Treffer des Abends erzielte Anders Dreyer in der 74. Minute. Fitz wurde bei Minnesota in der 84. Minute eingewechselt.

Im Western-Conference-Finale spielt San Diego am Sonntag gegen die Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller. Der Gewinner des Duell trifft im MLS-Finale auf den Sieger der Eastern Conference.

Wolf vor Duell mit Messi

Weiter im Bewerb vertreten ist hingegen Hannes Wolf.

New York City FC konnte ihr Conference-Halbfinale dank eines Treffers von Maximiliano Moralez (27.) mit 1:0 gegen Phildelphia Union gewinnen. Wolf wurde bei New York in der 74. Minute, gelb vorbelastet, ausgewechselt.

Um den Einzug ins MLS-Finale kommt es für den ÖFB-Legionär nun zu einem Duell mit Lionel Messi und Inter Miami.