BVB-Legende verlängert in der MLS

Der Ex-Dortmunder verlängert seinen Vertrag bei LA Galaxy um weitere zwei Jahre.

Marco Reus verlängert seinen Vertrag in der MLS bei LA Galaxy bis Ende 2027.

Der ehemalige Dortmunder kam 2024 vom Ruhrpott nach Los Angeles und konnte bei seinem aktuellen Arbeitgeber in 42 Spielen 22 Torbeteiligungen verbuchen - zuletzt unter der Woche beim 1:1 gegen den New York City FC, als er den Treffer von Ex-LASK-Stürmer João Klauss vorbereitete.

"Macht alle um ihn herum besser"

Erfreut über die Verlängerung zeigt sich auch General Manager Will Kuntz in einer Klub-Aussendung: "Marco bringt ein unglaubliches Maß an Qualität, Erfahrung und Führungsstärke in unser Team ein."

"Seine Professionalität macht alle um ihn herum besser, und sein Einfluss sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz ist unermesslich. Wir freuen uns sehr, dass er weiterhin eine so wichtige Rolle für unseren Verein spielen wird."

