Abschied! Busquets und Alba beenden Karriere mit Titel

Inter Miami holt zum ersten Mal den MLS-Cup (zum Spielbericht >>>).

Mitten im Triumph stehen zwei Spieler, die ihre Karriere gerade beenden: Jordi Alba und Sergio Busquets bestritten gegen die Vancouver Whitecaps ihr letztes Spiel – und schließen damit zwei herausragende Karrieren ab.

Busquets wurde mit Spanien Welt- und Europameister (2010 und 2012) und lief insgesamt 722 Mal für seinen Herzensklub Barcelona auf, ehe er sich 2023 für ein letztes Abenteuer in den USA entschied.

"Mit die Größten der Geschichte auf ihren Positionen"

Jordi Alba wurde ebenfalls 2012 Europameister und zählte über viele Jahre zu den besten Linksverteidigern der Welt. Gemeinsam feierten sie 2015 den Gewinn der UEFA Champions League sowie mehrere LaLiga-Titel.

Lionel Messi ehrt seine langjährigen Teamkollegen nach dem Triumph in der MLS: "Sie verdienen es. Sie sind mit die größten der Geschichte auf ihren Positionen. Sie haben ihr ganzes Leben dem Fußball gewidmet. Heute starten sie ein neues Leben, wo ich ihnen alles Gute wünsche."