Überflieger, Abstürze: So performten die Top-5-Ligen 2024

Das Fußballjahr 2024 ist geschlagen. Es hat sich einiges abgespielt, genauso wie in den Top-5-Ligen Europas.

Welche Mannschaft thront an der absoluten Spitze? Wer konnte sich innerhalb des Jahres am besten verbessern? Wer hat einen Leistungsabsturz erlitten?

LAOLA1 ist der Sache auf den Grund gegangen und hat eine Gesamttabelle der Vereine aus der Premier League, Deutschen Bundesliga, Serie A, LaLiga und Ligue 1 zusammengestellt.

Um eine schöne Übersicht zu verschaffen, wurde die Tabelle - bestehend aus 82 Mannschaften (Auf- und Absteiger ausgenommen) - in mehrere Teile geteilt.

Ebenso wurde ein Vergleich der Leistungen aus den Saisons 23/24 und 24/25 gezogen, um die Entwicklungen der Mannschaften innerhalb des Jahres 2024 zu veranschaulichen.

Nach Ende der Gesamttabelle werden im unteren Abschnitt die Top-10 der Mannschaften aufgezählt, die sich am besten verbessert bzw. am meisten verschlechtert haben. Diese werden als "Gewinner" respektive "Verlierer" bezeichnet.

Richtwert ist hierbei der Punkteschnitt. Zwischen den Teilabschnitten der Gesamttabelle werden nur die besten bzw. schlechtesten Teams der jeweiligen Teilabschnitte genommen.

Gesamttabelle (Plätze 1-12)

Rang Klub Partien S U N Tore +/- Punkte Schnitt 1. Real Madrid 38 27 9 2 89:33 56 90 2,37 2. Inter Mailand 37 27 8 2 92:29 63 89 2,41 3. Arsenal 36 26 7 3 89:25 64 85 2,36 4. Liverpool 37 26 7 4 92:42 50 85 2,30 5. Barcelona 39 27 4 8 96:45 51 85 2,18 6. Manchester City 38 25 7 6 83:39 44 82 2,16 7. Atalanta 38 25 6 7 86:42 44 81 2,13 8. Leverkusen 33 24 8 1 80:33 47 80 2,42 9. Atletico Madrid 38 24 7 7 67:36 31 79 2,08 10. PSG 33 22 10 1 83:33 50 76 2,30 11. Bayern 34 22 4 8 92:43 49 70 2,06 12. Chelsea 37 20 10 7 81:55 26 70 1,89

Als Parameter für die Rangordnung wurden die Gesamtpunkte herangezogen. Bei Punktegleichheit bekommt das Team mit dem besseren Schnitt den Vorzug.

In dem Fall liegt Real Madrid mit 90 Zählern an der Spitze, der Vorsprung auf Verfolger Inter beträgt gerade mal einen Punkt. Im Punkteschnitt sind die Madrilenen zwar mit einem Wert von 2,37 ebenso ganz stark, trotzdem reicht es hierbei nicht für Platz eins.

Dieser geht an Bayer Leverkusen mit einem Punkteschnitt von 2,42. Der hohe Schnitt dürfte vor allem an der Meister-Saison 2023/24 liegen, in der die Werkself ungeschlagen blieb. Hinter dem Deutschen Bundesligisten reiht sich Italiens Meister Inter mit 2,41 ein. LaLiga-Champion Real schafft es als Dritter aufs Stockerl.

Am torfreudigsten zeigte sich der FC Barcelona mit 96 Treffern, die beste Differenz weist der FC Arsenal mit einem Wert von +64 auf.

Performances: Teams aus 1-12

Klub Schnitt 23/24 (nur 24') Schnitt 24/25 Entwicklung Top-Performer Bayern (11) 1,79 2,40 + 0,61 Low-Performer Manchester City (6) 2,68 1,63 - 1,05

Es ist wenig verwunderlich, dass der amtierende englische Meister und der aktuelle Tabellenführer Deutschlands hier aufzufinden sind.

Bayern konnte letzte Saison nicht mit Leverkusen Schritt halten, am Ende wurde es gar Platz drei hinter Stuttgart. Unter Vincent Kompany läuft es heuer besser, die Folge ist die Verbesserung um 0,61 Punkte.

Fatal schaut die Situation bei Manchester City aus. Letzte Saison im Jahr 2024 noch ungeschlagen, sind es aktuell schon sechs Pleiten.

Ohne den verletzten Ballon-d'Or-Sieger Rodri fehlt bei den "Cityzens" die Souveränität. Trotz seiner Abwesenheit ist die Verschlechterung der Guardiola-Elf um 1,05 Punkte erschreckend.

Gesamttabelle (Plätze 13-24)

Rang Klub Partien S U N Tore +/- Punkte Schnitt 13. Lazio 38 21 6 11 61:45 16 69 1,82 14. Bilbao 39 19 12 8 56:35 21 69 1,77 15. AC Milan 37 18 12 7 70:46 24 66 1,78 16. Napoli 38 18 12 8 54:39 15 66 1,74 17. Bologna 37 17 14 6 58:38 20 65 1,76 18. Monaco 33 19 7 7 61:36 25 64 1,94 19. Villarreal 38 17 13 8 73:60 13 64 1,68 20. Newcastle 38 18 9 11 80:58 22 63 1,66 21. Lyon 32 19 5 8 60:48 12 62 1,94 22. Stuttgart 33 18 8 7 70:45 25 62 1,88 23. Dortmund 33 18 7 8 66:40 26 61 1,85 24. Girona 38 18 7 13 69:50 19 61 1,61

Die größten Überraschungen in diesem Teilabschnitt sind sicherlich der FC Bologna und FC Girona. Beide Teams schafften mit ihren starken Leistungen aus der letzten Saison den Einzug in die UEFA Champions League.

Besonders die Italiener lassen in dieser Liste unter anderem den Vorjahresfinalisten der Königklasse Borussia Dortmund hinter sich. Ebenso erwähnenswert ist der VfB Stuttgart, der aufgrund der Vizemeisterschaft einen weiten Sprung in der Gesamttabelle machte.

Performances: Teams aus 13-24

Klub Schnitt 23/24 (nur 24') Schnitt 24/25 Entwicklung Top-Performer Napoli (16) 1,25 2,28 + 1,03 Low-Performer Stuttgart (22) 2,17 1,53 - 0,64

Ein wenig abzusehen war der "Leistungsfall" der Stuttgarter, die auch einige Abgänge von Leistungsträgern wie Serhou Guirassy verkraften mussten. Daher ist die Verschlechterung um 0,64 Punkte die Folge.

Am besten verbessert hat sich SSC Napoli. Nach der enttäuschenden Vorsaison, in der man das internationale Geschäft verpasste, sind die Neapolitaner unter Neo-Coach Antonio Conte voll auf Meisterkurs.

Gesamttabelle (Plätze 25-36)

Rang Klub Partien S U N Tore +/- Punkte Schnitt 25. Juventus 38 13 21 4 57:35 22 60 1,58 26. Leipzig 33 17 8 8 63:42 21 59 1,79 27. Florenz 37 16 11 10 65:43 22 59 1,59 28. Lille 32 16 10 6 56:35 21 58 1,81 29. Aston Villa 37 15 10 12 61:65 -4 55 1,49 30. AS Rom 38 15 10 13 59:50 9 55 1,45 31. Real Sociedad 38 15 9 14 38:34 4 54 1,42 32. Betis 38 14 12 12 49:49 0 54 1,42 33. Marseille 32 15 8 9 59:41 18 53 1,66 34. Nottingham 37 15 8 14 51:51 0 53 1,43 35. Bournemouth 38 14 11 13 55:55 0 53 1,39 36. Fulham 37 13 13 11 55:51 4 52 1,41

Ein bunter Mix aus großen Namen und Überraschungsteams. So sind Mannschaften wie Nottingham oder Bournemouth in einer Liga mit Juventus, Leipzig oder der AS Roma.

Erstaunlich ist die Bilanz der "Alten Dame", die - soviel sei gesagt - mit 21 Unentschieden die mit Abstand meisten in dieser Kategorie hat.

Konstant gute Leistungen ruft etwa der OSC Lille ab. Die Franzosen haben einen Punkteschnitt von 1,81, womit sie hier besser abschneiden als höher positionierte Teams, wie etwa Bilbao, Milan oder Napoli.

Performances: Teams aus 25-36

Klub Schnitt 23/24 (nur 24') Schnitt 24/25 Entwicklung Top-Performer Nottingham (34) 0,89 1,95 + 1,06 Low-Performer AS Rom (30) 1,75 1,11 - 0,64

Einer der großen Gewinner der zweiten Jahreshälfte 2024 bzw. der laufenden Saison 2024/25 ist Nottingham Forest.

Unter Coach Nuno Espirito Santo machen die "Tricky Trees" die Premier League unsicher. So beendet man das Jahr 2024 auf einem sensationellen zweiten Platz. Nur der FC Liverpool ist aktuell besser.

Hingegen verläuft für die Roma die Saison enttäuschend, die heuer schon zwei Mal den Trainer wechselten. Unter Claudio Ranieri soll wieder Stabilität herrschen, in der Serie A belegt man nur den zehnten Platz.

Gesamttabelle (Plätze 37-48)

Rang Klub Partien S U N Tore +/- Punkte Schnitt 37. Celta Vigo 38 15 7 16 55:57 -2 52 1,37 38. Mallorca 39 14 10 15 35:43 -8 52 1,33 39. Bremen 33 14 9 10 51:49 2 51 1,55 40. Tottenham 37 15 6 16 73:60 13 51 1,38 41. Manchester United 37 14 9 14 56:57 -1 51 1,38 42. Osasuna 38 13 12 13 47:54 -7 51 1,34 43. Toulouse 32 15 5 12 44:40 4 50 1,56 44. Mainz 33 13 11 9 54:43 11 50 1,52 45. Frankfurt 33 13 11 9 60:53 7 50 1,52 46. Lens 32 13 10 9 43:34 9 49 1,53 47. Brest 32 14 7 11 52:46 6 49 1,53 48. Torino 38 12 13 13 40:42 -2 49 1,29

Am meisten sticht hier Manchester United heraus. Die "Red Devils" werden ihren Ansprüchen immer noch nicht gerecht. Auch unter Neo-Coach Ruben Amorim findet United nicht die gewünschte Konstanz.

Aus der Premier League ist mit Tottenham Hotspur auch ein weiterer großer Name in dieser Liste aufzufinden.

Eine Überraschung ist sicherlich Stade Brest, der als einziger CL-Teilnehmer in dieser Gruppe vertreten ist. Letzte Saison noch Dritter gewesen, müssen sich die Franzosen aktuell nur mit Platz elf herumschlagen, was auch einen weiten Sprung nach oben in dieser Gesamttabelle gekostet hat.

Performances: Teams aus 37-48

Klub Schnitt 23/24 (nur 24') Schnitt 24/25 Schnitt Top-Performer Frankfurt (45) 1,28 1,80 + 0,52 Low-Performer Brest (47) 1,76 1,27 - 0,49

Daher ist es wenig überraschend, dass Brest mit einer Verschlechterung von 0,49 Punkten der "Low-Performer" in dieser Gruppe ist.

Anders sieht die Welt in Frankfurt aus, denn die Eintracht mischt in der Deutschen Bundesliga als Tabellendritter gut mit.

Vergangene Saison schaffte man mit Platz sechs den Einzug in die UEFA Europa Leauge, doch heuer soll mehr rausspringen.

Gesamttabelle (Plätze 49-60)

Rang Klub Partien S U N Tore +/- Punkte Schnitt 49. Crystal Palace 37 12 12 13 55:56 -1 48 1,30 50. Genoa 38 11 15 12 42:49 -7 48 1,26 51. Alaves 38 12 11 15 43:52 -9 47 1,24 52. Sevilla 38 13 8 17 45:56 -11 47 1,24 53. Brighton 38 10 15 13 46:57 -11 45 1,18 54. Nizza 32 11 11 10 49:39 10 44 1,38 55. Rennes 32 13 5 14 50:44 6 44 1,38 56. Brentford 37 12 8 17 62:66 -4 44 1,19 57. Udinese 38 11 11 16 42:53 -11 44 1,16 58. Freiburg 33 11 9 13 45:56 -11 42 1,27 59. Empoli 38 10 12 16 36:45 -9 42 1,11 60. Hellas 38 12 6 20 47:69 -22 42 1,11

Der einstige Europa-League-Schreck FC Sevilla ist im Niemandsland angekommen. Früher noch zu den Spitzenteams angehörig, sind die Andalusier nun weiter nach unten abgerutscht.

In dieser Gruppe schneidet man sogar schlechter ab als Ligakonkurrent Alaves, hat man doch früher teilweise mit Real Madrid, Barcelona oder Atletico Madrid auf Augenhöhe gespielt.

Dieses Feld führt Crystal Palace an, das von Oliver Glasner trainiert wird. Die "Eagles" schneiden 2024 besser ab als beispielsweise Ligakonkurrenten wie Brighton, Brentford oder eben das einstige Spitzenteam Sevilla.

Performances: Teams aus 49-60

Klub Schnitt 23/24 (nur 24') Schnitt 24/25 Schnitt Top-Performer Freiburg (58) 1,00 1,60 + 0,60 Low-Performer Alaves (51) 1,50 0,94 - 0,56

In der ersten Saison nach der Ära von Christian Streich sind die Breisgauer nicht so schlecht unterwegs. Unter Ex-Spieler Julian Schuster hält man im Mittelfeld der Deutschen Bundesliga gut mit, als Neunter hat man nur drei Punkte Rückstand auf die CL-Plätze.

Gerade eben wurde Deportivo Alaves erwähnt, sind die Spanier mit einer Verschlechterung von 0,56 in dieser Auflistung als "Low-Performer" nochmals zu erwähnen.

Gesamttabelle (61-72)

Rang Klub Partien S U N Tore +/- Punkte Schnitt 61. West Ham 38 10 12 16 50:79 -29 42 1,11 62. Reims 32 10 11 11 40:42 -2 41 1,28 63. Gladbach 33 10 11 12 50:52 -2 41 1,24 64. Vallecano 38 9 13 16 33:45 -12 40 1,05 65. Wolfsburg 33 10 9 14 50:51 -1 39 1,18 66. Everton 36 8 15 13 31:47 -16 39 1,08 67. Valencia 37 9 11 17 37:49 -12 38 1,03 68. Augsburg 33 10 7 16 43:61 -18 37 1,12 69. Union Berlin 34 9 10 15 30:46 -16 37 1,09 70. Las Palmas 38 9 10 19 41:59 -18 37 0,97 71. Hoffenheim 33 9 9 15 54:64 -10 36 1,09 72. Cagliari 38 8 12 18 42:68 -26 36 0,95

Ehemalige Spitzenklubs, ehemalige nationale Meister, ehemalige CL-Teilnehmer, ehemalige Europacup-Sieger. Solche Teams sind in dieser unteren Gruppe der Gesamttabelle vorzufinden.

Mannschaften wie Everton, Gladbach, Wolfsburg, Valencia, Union Berlin, Hoffenheim oder gar Augsburg haben schon bessere Tage erlebt.

Heuer sieht die Realität anders aus, denn aktuell sind die oben erwähnten Klubs nur auf Höhe mit Teams wie Reims, Las Palmas, Vallecano oder Cagliari.

Performances: Teams aus 61-72

Klub Schnitt 23/24 (nur 24') Schnitt 24/25 Schnitt Top-Performer Gladbach (63) 0,94 1,60 + 0,66 Low-Performer Valencia (67) 1,30 0,71 - 0,59

Obwohl die "Fohlen" etwas weiter unten gelistet sind, findet die Mannschaft von Gerardo Seoane so langsam in die Spur.

Platz acht und der Rückstand von nur drei Punkten auf die CL-Plätze klingen schon mal vielversprechend. Daher sind die Gladbacher auch der "Top-Perfomer" in dieser Auflistung.

Mit dem FC Valencia ist eine weitere einstige spanische Spitzenmannschaft im Niemandsland angekommen. Man ist nicht nur "Low-Performer" in dieser Gruppe, obendrein sind die "Fledermäuse" nur Vorletzter in La Liga. Abstiegskampf steht nun in der Agenda.

Gesamttabelle (73-82)

Rang Klub Partien S U N Tore +/- Punkte Schnitt 73. Wolverhampton 37 9 7 21 51:76 -25 34 0,92 74. Lecce 38 8 10 20 24:61 -37 34 0,89 75. Straßburg 32 8 9 15 45:55 -10 33 1,03 76. Getafe 38 7 12 19 29:46 -17 33 0,87 77. Monza 38 7 12 19 39:58 -19 33 0,87 78. Montpellier 32 8 8 16 39:65 -26 32 1,00 79. Heidenheim 33 7 11 15 43:56 -13 32 0,97 80. Nantes 32 7 8 17 28:51 -23 29 0,91 81. Le Havre 32 7 4 21 29:55 -26 25 0,78 82. Bochum 33 5 8 20 37:76 -39 23 0,70

Große Überraschungen bleiben hier etwa aus. In dieser Gruppen finden sich mit Heidenheim, Bochum, Monza oder Le Havre Mannschaften, die in jüngster Vergangenheit den Aufstieg in die oberste Klasse schafften.

Vergangene Saison brillierten zum Beispiel die Heidenheimer, die in ihrer Debüt-Saison in der Deutschen Bundesliga das Ticket für die UEFA Conference League sicherten.

Nun ist man wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen, denn als 16. ist zurzeit Abstiegskampf die Devise.

Performances: Teams aus 73-82

Klub Schnitt 23/24 (nur 24') Schnitt 24/25 Schnitt Top-Performer Straßburg (75) 0,94 1,13 + 0,19 Low-Performer Montpellier (78) 1,35 0,60 - 0,75

Wenig verwunderlich, dass der "Top-Performer" nur eine Verbesserung um magere 0,19 Punkte macht. Racing Straßburg ist der "Gewinner" in dieser Auflistung.

Auf der anderen Seite ist mit Montpellier wieder ein Klub aus der französischen Ligue 1 vertreten. Zwischen den beiden Saison innerhalb von 2024 hat sich der Sensationsmeister von 2011/12 um 0,75 Punkte verschlechtert.

Performances - Top 10 - Gewinner

Rang Klub Schnitt 23/24 (nur 24') Schnitt 24/25 Entwicklung 1. Nottingham 0,89 1,95 +1,06 2. Napoli 1,25 2,28 +1,03 3. Gladbach 0,94 1,60 +0,66 4. Marseille 1,35 2,00 +0,65 5. Bayern 1,79 2,40 +0,61 6. Freiburg 1,00 1,60 +0,60 7. Florenz 1,35 1,88 +0,53 8. Frankfurt 1,28 1,80 +0,52 9. Mallorca 1,10 1,58 +0,48 10. Brighton 0,95 1,42 +0,47 10. Las Palmas 0,75 1,22 +0,47

Zwei Teams haben sich um über einen ganzen Punkt verbessert, das Rennen macht am Ende Nottingham Forest.

Die Engländer verweisen SSC Napoli um 0,03 Punkte auf den zweiten Platz. Die "Tricky Trees" dürfen sich damit als der größte Gewinner der Top-5-Ligen bezeichnen! Die Top 3 wird von Borussia Mönchengladbach komplettiert.

In den Top 10 ist die Deutsche Bundesliga mit vier Mannschaften am meisten vertreten.

Gesamttabellen-Sieger Real Madrid schneidet in dieser Kategorie sogar negativ ab, denn innerhalb des Jahres hat man sich um 0,28 Punkte verschlechtert. In diesem Klassement belegen die Madrilenen nur Platz 56.

Performances - Top 10 - Verlierer

Rang Klub Schnitt 23/24 (nur 24') Schnitt 24/25 Entwicklung 1. Manchester City 2,68 1,63 -1,05 2. Montpellier 1,35 0,60 -0,75 3. Arsenal 2,72 2,00 -0,72 4. Stuttgart 2,17 1,53 -0,64 4. AS Rom 1,75 1,11 -0,64 6. Valencia 1,30 0,71 -0,59 6. Monza 1,15 0,56 -0,59 8. Alaves 1,50 0,94 -0,56 9. Heidenheim 1,22 0,67 -0,55 10. Leverkusen 2,67 2,13 -0,54 10. Bochum 0,94 0,40 -0,54

Im Sommer undenkbar, mit Neujahrswechsel aber Realität.

Manchester City ist aus den Top-5-Ligen tatsächlich mit einer Verschlechterung von 1,05 Punkte der größter Verlierer in dieser Kategorie. Die Guardiola-Elf ist sogar das einzige Team, das um über einen ganzen Punkt schlechter abschneidet als in der Vorsaison (nur auf 2024 bezogen).

Überhaupt sind in dieser Liste jeweils zwei amtierende Meister und Vizemeister vertreten. Montpellier und Arsenal komplettieren die Top 3.

Deutschlands Meister Leverkusen ist in dieser Kategorie auf einer Höhe mit dem aktuellen Schlusslicht der Liga Bochum. Beide Teams haben sich um 0,54 Punkte verschlechtert.

