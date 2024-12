Das Jahr 2024 ist so gut wie Geschichte. Viele Ligen befinden sich über den Jahreswechsel in einer (mehrwöchigen) Winterpause. So haben auch viele ÖFB-Stürmer die Chance, durchzuatmen und das Kalenderjahr 2024 zu reflektieren.

Einige blicken auf erfolgreiche letzte Monate zurück. Drei österreichische Angreifer schossen im Jahr 2024 über 20 Treffer. LAOLA1 listet die 25 besten österreichischen Torschützen des Jahres auf.

Es zählen Pflichtspieltreffer, die in den ersten drei Ligen im Männerbereich erzielt wurden – in Österreich werden also Tore in der ADMIRAL Bundesliga, der ADMIRAL 2. Liga und den Regionalligen berücksichtigt. Auch Tore in den Cup-Bewerben (UNIQA ÖFB Cup sowie die Landespokal-Bewerbe) und im Europacup zählen.

Etwaige Nationalteam-Treffer (bis hinunter zur ÖFB-U21) fließen ebenfalls in die Übersicht mit ein (hier gelten auch Freundschaftsspiele). Treffer in der UEFA Youth League werden nicht berücksichtigt. Als Datengrundlage dienen "transfermarkt.at", die ÖFB-Datenbank sowie eigene Berechnungen.

Platz Spieler Alter Verein/Team Einsätze Minuten pro Tor Tore 1 Arnel Jakupovic 26 NK Maribor/NK Osijek 45 130 25 2 Tobias Hedl 21 SK Rapid/SK Rapid II/ÖFB-U21 32 105 24 3 Rene Prantl 34 SC Imst 32 88 21 4 Marcel Holzer 26 SR Donaufeld 30 140 19 5 Deni Alar 34 DSV Leoben/Admira Wacker 29 127 18 6 Ronivaldo 35 FC Blau-Weiß Linz 32 130 18 7 Fabian Wimmleitner 33 Union Gurten 30 147 18 8 Mert Can Ünal 20 VfB Hohenems 30 147 18 9 Marvin Hernaus 23 SC Weiz 31 150 18 10 Florian Jamnig 24 SC Imst 26 113 17 11 Oliver Affenzeller 29 SV Wallern 26 127 17 12 Jakob Singer 20 SVG Reichenau 38 150 17 13 Dominik Rotter 34 SC Wiener Viktoria 30 160 17 14 Thierno Ballo 22 Wolfsberger AC/ÖFB-U21 39 191 17 15 Mark Grosse 25 SV Ried 33 147 16 16 Arbnor Rexhaj 26 SC Röthis 30 152 16 17 Raul Florucz 23 NK Olimpija Ljubljana 42 174 16 18 Thomas Hirschhofer 32 DSV Leoben 29 112 15 19 Mateo Zetic 19 SV Ried/Junge Wikinger Ried 31 122 15 20 Tamar Crnkic 19 SCR Altach Juniors 31 164 15 21 Daniel Steinmayr 26 SV Wallern 32 164 15 22 Philipp Schobesberger 31 SC Wiener Viktoria/FCM Traiskirchen 29 170 15 23 Daniel Markl 24 FC Marchfeld Donauauen/SC Neusield am See 32 170 15 24 Marco Fuchshofer 23 Deutschlandsberger SC 37 190 15 25 Leo Vielgut 23 LASK Amateure OÖ/Kremser SC 29 137 14

Jakupovic vor Hedl und Prantl

Der beste österreichische Torschütze des Jahres 2024 heißt Arnel Jakupovic! Der Angreifer hatte sich in der Saison 2023/24 in Slowenien bei NK Maribor in die Auslage gespielt und wechselte im Sommer 2024 nach Kroatien zu NK Osijek. Dort steuerte er bis zur Winterpause starke zehn Scorer bei. Im September stand Jakupovic sogar im Nationalteam-Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz.

Rapid-Youngster Tobias Hedl nimmt mit einem Tor Rückstand Platz zwei ein. Der 21-Jährige ist zur Winterpause Führender der Torschützenliste in der ADMIRAL 2. Liga und kam für die Hütteldorfer bereits "oben" in der ADMIRAL Bundesliga zum Einsatz.

Der dritte Platz geht an Rene Prantl von Westliga-Tabellenführer SC Imst. Dort gilt der 34-jährige Routinier schon seit einigen Jahren als Torgarant. In der laufenden Saison traf der Kapitän mit der Nummer 10 acht Mal in 16 Ligaspielen.

(Artikel wird unterhalb fortgesetzt)

Zwei Winter-Schützenkönige

Nochmal zurück zu Liga Zwa: Philip Verhounig (FC Liefering) und Leon Grgic (SK Sturm Graz II) zeigten in diesem Jahr nicht nur auf den heimischen Plätzen, sondern auch in der UEFA Youth League auf. Verhounig erzielte gleich vier Doppelpacks und steht mit seinen acht Toren mit Mahamadou Sangare von Paris Saint-Germain an der Spitze der Torschützenliste des Bewerbs. Grgic, der bereits zu Minuten in der ADMIRAL Bundesliga kam, hält bei fünf Youth-League-Treffern.

Die Tore aus dem Nachwuchsbewerb werden in der obigen Wertung allerdings nicht berücksichtigt, da nicht alle UYL-Spieler regelmäßig im Männerbereich kicken. Dafür zählen Treffer, die für die ÖFB-U21-Nationalmannschaft erzielt wurden – diese Altersstufe ist bereits nah am Männer- bzw. Profi-Bereich dran. Im Herbst konnte vor allem Thierno Ballo in der U21 aufzeigen. Der WAC-Offensivspieler netzte gegen England, Slowenien und Frankreich jeweils einmal und damit in drei Spielen in Serie.

In Österreichs höchster Spielklasse heißen die Top-Torschützen Mika Biereth und Ronivaldo, beide trafen jeweils elf Mal. Zweitgenannter war im Jahr 2024 18 Mal vor dem Tor erfolgreich, landet damit auf Platz sechs im LAOLA1-Ranking – und vielleicht schon bald im Nationalteam?

Routiniers und Youngsters dürfen jubeln

Im Unterhaus sind Jung und Alt erfolgreich. Routinier Fabian Wimmleitner (Platz 7, 18 Tore) stellt bei Union Gurten in der Regionalliga Mitte zum wiederholten Male seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis. Auch der 34-jährige Dominik Rotter (Platz 13, 17 Treffer) hat bei Ostligist SC Wiener Viktoria das Toreschießen nicht verlernt.

Mit den 19-jährigen Tamar Crnkic und Mateo Zetic schreiben aber auch Youngsters in den Regionalligen an. Crnkic traf im Jahr 2024 15 Mal für die SCR Altach Juniors. Zetic trug sich bei den Jungen Wikingern in Ried ebenfalls mit 15 Toren in die Schützenliste ein und debütierte bereits in der ADMIRAL 2. Liga.

Spannend zudem: Thomas Hirschhofer vom DSV Leoben erzielte 14 seiner 15 Treffer im zweiten Halbjahr 2024.

Die besten österreichischen Torschützen der letzten 20 Jahre