Tragöde in Serbien: Trainer verstirbt nach Zusammenbruch im Spiel

Große Tragödie in Serbiens Super Liga.



Am Montagabend bricht Mladen Zozovic, Trainer von Radnicki, während der Partie gegen Mladost Lucani zusammen. Zunächst wird das Spiel fortgeführt, der Trainer medizinisch versorgt und ins Spital befördert.

Doch alle eingeleiteten Maßnahmen bleiben ohne Erfolg: Wie das Stadion kurz vor dem Pausenpfiff erfährt, ist der 44-Jährige noch am Weg in ein Spital verstorben. Selbstverständlich wird das Spiel nach jener Nachricht abgebrochen.

"Mit großer Trauer teilen wir Ihnen mit, dass Mladen Žižović (44), Trainer von Radnički 1923, uns verlassen hat. Er erlitt während des Spiels in Lučani zwischen Mladost und Radnički in der 22. Minute einen Herzinfarkt. Eine große Tragödie und ein unermesslicher Verlust für den serbischen und regionalen Fußball", verkündet die Liga am Montag auf "Instagram".

Auch Ligakonkurrent und ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic teilt den Beitrag und zeigt seine Anteilnahme.