Süße Überraschung für Arnautovic in Belgrad

Marko Arnautovic hat eine aufregende Woche hinter sich.

Beim 10:0-Sieg gegen San Marino vergangenen Donnerstag in der WM-Qualifikation netzte der 36 Jährige selbst vier Mal und stellte damit einen neuen ÖFB-Torschützenrekord auf.

Niemand hat so oft im rot-weiß-roten Dress getroffen wie er. In 128 Länderspielen hat der Stürmer nun 45 Treffer zu Buche stehen. Der Nationalspieler brach somit den 28 Jahre bestehenden Rekord von Toni Polster.

Dieser Meilenstein ließ auch seine Mitspieler in Serbien nicht kalt. Für seine historische Leistung wurde Arnautovic von seinen Teamkollegen mit einer Torte überrascht. Passend zu seiner Bestmarke wurde die Torte mit der Nummer eins verziert.