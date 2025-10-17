NEWS

Süße Überraschung für Arnautovic in Belgrad

Nicht nur in Österreich wird Marko Arnautovic für den neuen ÖFB-Torschützenrekord gefeiert. Auch in Belgrad haben seine Kollegen von Roter Stern eine süße Überraschung für ihn.

Marko Arnautovic hat eine aufregende Woche hinter sich.

Beim 10:0-Sieg gegen San Marino vergangenen Donnerstag in der WM-Qualifikation netzte der 36 Jährige selbst vier Mal und stellte damit einen neuen ÖFB-Torschützenrekord auf.

Niemand hat so oft im rot-weiß-roten Dress getroffen wie er. In 128 Länderspielen hat der Stürmer nun 45 Treffer zu Buche stehen. Der Nationalspieler brach somit den 28 Jahre bestehenden Rekord von Toni Polster.

Dieser Meilenstein ließ auch seine Mitspieler in Serbien nicht kalt. Für seine historische Leistung wurde Arnautovic von seinen Teamkollegen mit einer Torte überrascht. Passend zu seiner Bestmarke wurde die Torte mit der Nummer eins verziert.

Für Roter Stern Belgrad stand Arnautovic in der laufenden Saison neun Mal auf dem Platz, dabei gelangen ihm zwei Tore sowie vier Assists.

