Verletzungs-Update: So geht es Marko Arnautovic

Marko Arnautovic hat sich am Donnerstag bei der 0:2-Auswärtsniederlage in der Conference-League gegen Sporting Braga nach den Angaben von Roter-Stern-Belgrad-Trainer Vladan Milojevic eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

"Er hat einen Schlag abbekommen und fühlte starke Schmerzen", erzählt der Coach. Österreichs Nationalteam-Rekordspieler musste in Braga nach etwa einer halben Stunde ausgetauscht werden.

Befürchtungen, dass sich Arnautovic schlimmer verletzt haben könnte, dürften sich nicht bewahrheiten.

Für WM-Quali wohl fit

"Ich hatte Angst, dass sein Knie betroffen ist, aber es ist nur eine Muskelverletzung", erklärte Milojevic.

Damit könnte Arnautovic für die entscheidenden WM-Qualipartien der ÖFB-Auswahl am 15. November auf Zypern und am 18. November in Wien gegen Bosnien-Herzegowina zur Verfügung stehen.