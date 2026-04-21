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Ex-Barca-Spieler wird nach WM mexikanischer Teamchef

Der langjährige Mexiko-Kapitän steigt nach der Weltmeisterschaft in der Hierarchie auf.

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Mexikos langjähriger Kapitän und derzeitiger Co-Trainer Rafael Marquez wird nach der Weltmeisterschaft im Sommer wie geplant zum Cheftrainer befördert.

"Sein Vertrag ist unterzeichnet", teilte Sportdirektor Duilio Davino mit. Der frühere Barcelona-Verteidiger tritt nach dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko die Nachfolge von Javier Aguirre an.

Aguirre war bereits bei den Weltmeisterschaften 2002 und 2010 Nationaltrainer Mexikos. Marquez soll die Auswahl zur WM 2030 führen.

Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

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