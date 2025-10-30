Von Litauen bis Thailand: ÖFB-Kicker außerhalb der Topligen

Während David Alaba bei Real Madrid spielt und einige ÖFB-Legionäre wie Konrad Laimer oder Marcel Sabitzer in Deutschland bei Spitzenklubs unter Vertrag stehen, zieht es andere in weniger beachtete Fußballregionen.

Von Litauen über Gibraltar bis nach Thailand – auch in exotischeren Ligen finden sich Österreicher, die dort ihre Karriere fortsetzen.

LAOLA1 stellt alle ÖFB-Legionäre vor, die außerhalb der Top-5-Nationen erstklassig Fußball spielen.