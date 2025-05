Stark! Hannes Wolf ebnet New York den Weg zum Sieg

Am 15. MLS-Spieltag gewinnt New York City FC zuhause mit 3:1 gegen Chicago Fire.

Entscheidend beteiligt am Sieg ist ÖFB-Legionär Hannes Wolf. Der ehemalige Salzburger erzielt mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck die zwischenzeitliche 2:1-Führung für die New Yorker.

Für New York war es der siebte Saisonsieg. In der Eastern Conference liegt das Team aus dem "Big Apple" aktuell auf dem sechsten Platz und hält dank des Sieges den Kontakt zur Spitze.

Auf den Dritten Nashville fehlen drei Zähler.

THE WOLF OF WALL STREET WITH A BEAUTY 🐺💫 pic.twitter.com/ABiLear8U6