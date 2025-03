Sieglos-Serie hält an: Feldhofers Cercle verliert im Derby

Am 29. Spieltag der belgischen Jupiler League baut Cercle Brügge gegen Stadtrivale FC Brügge die Serie weiter aus - allerdings im negativen Sinne.

Denn die Elf von Ferdinand Feldhofer unterliegt den Gästen mit 1:3, weshalb Cercle seit sieben Ligaspielen auf einen Dreier wartet.

Der FC Brügge schießt in der ersten Halbzeit binnen zehn Minuten drei Tore, Vanaken (26.) und Jutgla (34./36.) sorgen für das 3:0.

Im zweiten Abschnitt kommt Cercle immerhin zum Ehrentreffer, Diakite (57.) verhindert die Zu-Null-Niederlage.

Während der FC Brügge am zweiten Platz in der Tabelle festhält, verharrt Cercle auf Rang zwölf. Nur ein Punkt trennt die Feldhofer-Elf vom ersten Platz in der Abstiegsgruppe.