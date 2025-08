Club Brügge hat vor dem Duell mit Red Bull Salzburg eine Niederlage kassiert.

Der belgische Vizemeister musste sich am Freitag am zweiten Spieltag der heimischen Jupiler Pro League beim KV Mechelen 1:2 (0:1) geschlagen geben.

Brügge gastiert am Mittwoch (19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im Hinspiel der dritten Champions-League-Qualifikationsrunde in Wals-Siezenheim. Das Rückspiel im Kampf um den Einzug ins Playoff steigt am 12. August in Brügge.

Effizenz setzt sich gegen Dominanz durch

Die Partie im AFAS Stadion geht mit einem Blitzstart der Hausherren los. Schon in der siebenten Minute verwertete Kerim Mrabti eine Vorlage von Patrick Pflucke zur 1:0-Führung für die Elf von Frederik Vanderbiest. Nicky Hayens Truppe ließ sich vom frühen Rückstand jedoch nicht beirren und übernahm die Spielkontrolle.

Brügge erarbeitete sich in weiterer Folge klare Ballbesitzvorteile, scheiterte mit Versuchen von Zaid Romero (24.) und Hugo Vetlesen (28.) aber an der organisierten Defensive Mechelens. So ging es mit einer knappen Führung für die Gastgeber in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild. Mechelen blieb gnadenlos effizient und erhielt nach VAR-Intervention einen Elfmeter zugesprochen, den Kapitän Rob Schoofs souverän zum 2:0 verwandelte (51.). Brügge steckte aber nicht auf und erhöhte den Druck.

Die Überlegenheit der Gäste zahlte sich in der 68. Minute aus, als Christos Tzolis nach Zuspiel des eingewechselten Carlos Borges auf 2:1 verkürzte. In der Schlussphase drängte Brügge vehement auf den Ausgleich, doch Mechelens Defensive um Torhüter Ortwin De Wolf hielt stand.

Letztlich sicherte sich Mechelen durch eine disziplinierte Defensivleistung und maximale Effizienz im Angriff einen hart erkämpften Heimsieg.