Nicht nach Deutschland! Florucz wechselt zu CL-Fixstarter

Raul Florucz hat einen neuen Verein gefunden!

Nach einer starken Saison bei Olimpija Ljubljana wechselt der ÖFB-Teamstürmer nun zum Belgischen Meister Union Saint-Gilloise.

Olimpija-Geschäftsführer Igor Barišić hat erst kürzlich einen Transfer in Rekordhöhe prophezeit. Statt der Deutschen Bundesliga wird es nun jedoch die Jupiler Pro League.

Saint-Gilloise hat CL-Fixplatz

Der Oberösterreicher ist im Sommer 2023 nach mehreren Jahren in Kroatien zum slowenischen Hauptstadtklub gewechselt. In der abgelaufenen Saison hat er Olimpija mit 15 Toren in 29 Spielen zum Meistertitel geschossen - und sich obendrein damit die Torjägerkrone gesichert.

Für Union spricht auch die Champions League: Als Belgischer Meister hat Saint-Gilloise einen Fixplatz in der Königsklasse. Bisher ist Florucz nur in der Conference League auf Torjagd gegangen.

