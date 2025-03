Hannes Wolf schreibt erstmals in dieser noch jungen Saison der MLS an!

Der ÖFB-Legionär erzielt am 3. Spieltag den entscheidenden Treffer beim 2:1-Heimsieg des New York City FC über Orlando City.

Wolf steht auch zum dritten Mal in dieser Saison in der Startelf und sieht dabei zu, wie Alonso Martinez New York in der 59. Minute in Führung bringt. Zwar gleicht der ehemalige Atalanta-Stürmer Luis Muriel die Partie in der 69. Minute aus, nur Augenblicke später folgt jedoch die Stunde von Wolf.

Wolf schlägt per Kopf zu

Der Österreicher spekuliert richtig auf einen ungenügend abgewehrten Ball von Orlando-Keeper Pedro Gallese. Julian Fernandez schaltet am schnellsten und bedient den vor dem Tor völlig freistehenden Wolf, der nur mehr "Danke" sagen muss - 2:1 (71.).

Kevin O'Toole kassiert im Finish zwar noch Geld-Rot (89.), doch auch zu zehnt bringt New York den Sieg über die Zeit.

Der New York City FC hält damit bei vier Punkten nach drei Spielen. Tabellen der MLS >>>

DC United und David Schnegg (90 Minuten) gewinnen gegen Sporting Kansas City mit 2:1. Christian Benteke (60./E) und Hosei Kijima (68.) erzielen die Tore für United, nachdem Erik Thommy Kansas City zunächst in Führung brachte (53.).

THE WOLF OF WALL STREET STRIKES BACK 🐺 pic.twitter.com/ClOvps2yxj — New York City FC (@newyorkcityfc) March 9, 2025

