Patrick Pentz erhält besondere Auszeichnung bei Bröndby

Patrick Pentz ist der Spieler des Jahres 2024 bei Bröndby IF.

Der 27-Jährige erhielt vor wenigen Tagen in einer vereinsinternen Wahl, bei der die ehrenamtlichen Helfer des Klubs abstimmten, den Vorzug gegenüber Kapitän Jacob Rasmussen und Stürmer Yuito Suzuki. "Patrick Pentz hat eine großartige Frühjahrs- und Herbstsaison bei Bröndby IF hinter sich", schreibt der dänische Erstligist in einer Aussendung über seinen Vize-Kapitän.

Pentz wechselte im Sommer 2023 zunächst leihweise von Bayer 04 Leverkusen nach Dänemark. Im Sommer dieses Jahres folgte der fixe Transfer. In der laufenden Saison stand der 14-fache ÖFB-Nationalspieler in jedem Ligaspiel zwischen den Pfosten und trug im November in drei Partien sogar die Kapitänsbinde.

Bröndby IF ist nach 17 absolvierten Runden in der Superliga mit 27 Zählern Tabellenfünfter. Auf Spitzenreiter FC Kopenhagen fehlen sechs Punkte.