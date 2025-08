Nun ist es offiziell. Stürmer Luka Jovic wechselt ablösefrei vom AC Milan zu AEK Athen nach Griechenland.

Der Serbe war zuletzt zwei Jahre lang bei Milan in der Serie A unter Vertrag - dieser ist nun ausgelaufen und so heuert der Offensivmann bei den Griechen an. Eine Ablöse wird dementsprechend nicht fällig.

Neben zahlreichen Spekulationen in den letzten Wochen galten unter anderem Real Oviedo oder auch Cruz Azul zu den potenziellen Favoriten einer Jovic-Verpflichtung.

Nun geht der mittlerweile 27-Jährige in die griechische Super League. Der einstige Frankfurt-Stürmer wechselte im Sommer 2019 noch für 63 Millionen Euro zu Real Madrid nach Spanien.

Die Spieler mit den meisten Einsatzminuten der Saison 24/25