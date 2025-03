Dass Fußball-Trainer modisch durchaus zu beeindrucken wissen, ist nichts Neues.

Doch Barcelona-SC-Coach Segundo Castillo hebt das Ganze auf ein neues Level.

Der ehemalige Nationalteamspieler Ecuadors ist speziell in Südamerika für seinen Kleidungsstil bekannt, dieses Mal hat er aber noch einen draufgesetzt: Beim Copa-Libertadores-Spiel gegen Corinthians coacht "Sir Second" in einem weißen Smoking.

Doch Castillo weiß nicht nur modisch zu überzeugen: Das Spiel hat der Klub aus Ecuador ebenso beeindruckend gewonnen. Der Verein aus Guayaquil fertigt die brasilianischen Gäste mit 3:0 ab.