Hannes Wolf mit Galavorstellung und schöner Geste

ÖFB-Legionär Hannes Wolf gelingt in der MLS eine Galavorstellung!

In der 18. Runde der Eastern Conference ist der gebürtige Grazer in Diensten des New York City FC beim 4:0-Sieg gegen Atlanta United der überragende Mann am Platz. Noch vor der Pause legt Wolf den Führungstreffer durch Moralez vor (44.).

In der zweiten Hälfte zeigt sich Wolf dann selbst zweimal abgebrüht. Nachdem Bakrar erhöht hat, kann Wolf in Minute 57 auf 3:0 stellen, nur zwei Minuten später schnürt er seinen Doppelpack zum Endstand.

Botschaft beim Jubeln

Beim Torjubel zeigt sich Wolf in Gedanken bei seiner Heimatstadt, die durch den Amoklauf an einer Schule am Dienstagvormittag erschüttert wurde: Unter seinem Trikot trägt der Spieler des Spiels ein Shirt mit der Botschaft: "For the victims. For peace. For Graz."

In der laufenden Saison hält Wolf nun bei acht Toren und zwei Vorlagen.

MLS: Die Liga der ÖFB-Kapitäne