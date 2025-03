Aleksandar Gitsov winkt ein neuer Trainerjob.

LAOLA1-Informationen zufolge ist der 37-Jährige als neuer Cheftrainer beim bulgarischen Erstligisten Hebar Pazardzhik im Gespräch.

Das Schlusslicht der efbet Liga hat sich am Dienstag nach einer 1:6-Klatsche bei Septemvri Sofia vom Bosnier Bruno Akrapovic getrennt, der den Klub erst Mitte Oktober übernahm, jedoch keine Trendwende einleiten konnte.

Rückkehr nach Bulgarien?

Für Gitsov wäre ein Engagement in Bulgarien eine Rückkehr in sein Heimatland.

In seiner Geburtsstadt Sofia werkte er in der Saison 2023/24 als Co-Trainer des ehemaligen Bundesliga-Coach Nestor El Maestro bei Rekordmeister ZSKA Sofia, im April 2024 wurde das Trainerteam allerdings vorzeitig entlassen.

Danach heuerte der Bulgare in der ADMIRAL 2. Liga beim SKN St. Pölten an, doch seine Amtszeit war nach drei Monaten und zehn Pflichtspielen schon wieder beendet.

Seine erfolgreichste Zeit erlebte Gitsov beim FAC gemeinsam mit Mitja Mörec. Das Duo führte die Floridsdorfer in der Spielzeit 2021/22 beinahe sensationell in die ADMIRAL Bundesliga, am Ende fehlten lediglich fünf Punkte auf den Aufstieg.

Hebar mit ÖFB-Legionär stark abstiegsgefährdet

In Pazardzhik würde ihn eine schwierige Aufgabe erwarten. Hebar hält nach 24 Spieltagen erst bei einem Sieg und zehn Punkten.

Die Liga wird nach 30 Runden in eine Meistergruppe (Top 4), Conference-League-Gruppe (Plätze 5-8) und eine Abstiegsgruppe (Plätze 9-16) unterteilt. Die zwei schlechtesten Teams der Abstiegsgruppe steigen in die zweite Liga ab, der drittletzte spielt eine Relegation gegen den Dritten der zweiten Liga.

In der im Südwesten Bulgariens gelegenen Stadt steht unterdessen auch David Cancola seit Februar unter Vertrag. Der 28-jährige Mittelfeldspieler hat in seiner Karriere unter anderem 40 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga sowie der schottischen Premiership absolviert.

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos