Ex-Sturm-Schlussmann Kjell Scherpen wechselt aus Brighton zu Union St. Gilloise nach Belgien. Dort unterschreibt der 25-Jährige bis 2028.

Die vergangenen beiden Spielzeiten bestritt der Niederländer als Leihspieler bei Sturm Graz. Laut transfermarkt fließen zwei Millionen Euro auf die Insel.

Im Frühjahr 2022 lief Scherpen bereits als Leihspieler für KV Oostende in Belgien auf, dabei kam er auf sieben Einsätze. In der abgelaufenen Saison wurde Scherpen mit Sturm nicht nur Meister, sondern krönte sich auch zum Torhüter der Saison in der ADMIRAL Bundesliga.

VIDEO: Was kann das Sturm-Trikot?

Sturm-Goalies: Von Konstanten und viel zu vielen Flops