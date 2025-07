Einen Tag früher: Cristiano Ronaldo in Salzburg gelandet

Cristiano Ronaldo ist in Österreich angekommen.

Nicht wie ursprünglich angekündigt am Freitag, sondern bereits am Donnerstag ist der Superstar von Al-Nassr in Salzburg am Flughafen gelandet und direkt weiter ins Trainingscamp nach Saalfelden gereist.

Nach Informationen der "SN" war die Ankunft am Donnerstagabend geplant, die angekündigte Anreise am Freitag wohl nur ein Ablenkungsmanöver, um den Trubel der Fans am Flughafen zu vermeiden.

Um 19:05 soll der Privatflieger aus Madrid kommend am Salzburg-Airport gelandet sein. Wenig später ist Ronaldo mit einem schwarzen Mercedes-Bus und einer Polizeieskorte in Richtung Saalfelden abgerauscht.

Damit könnte der Superstar bereits beim ersten Testspiel am Samstag gegen St. Johann (ab 15:30 Uhr) mitwirken. Karten gibt es für dieses Spiel allerdings keine mehr zu kaufen.

