Ehemaliger Salzburg-Coach findet neuen Verein

Erst seit Ende Mai ist der ehemalige Salzburg-Trainer Ricardo Moniz seinen Trainerjob beim FC Zürich los.

Bei den Schweizern heuerte Moniz 2023 erst als Entwicklungscoach an und wurde im Juli 2024 zum Cheftrainer der Profis befördert. In Zürich hätte eigentlich noch ein Jahr Vertrag gehabt. Rund ein Monat nach der Entlassung ist der Niederländer wieder bei einem Verein als Cheftrainer untergekommen.

Beim slowakischen Klub AS Trenčín unterschreibt er einen Dreijahresvertrag. Den Tabellen-Elften der abgelaufenen Saison coachte Moniz bereits zwischen Juli und Oktober 2018. Damals endeten elf von 25 Partien mit einem Sieg. Nun soll Moniz den Klub neu ausrichten.

Der 61-Jährige war von April 2011 bis Juni 2012 Trainer beim FC Red Bull Salzburg.

