Australischer Meister! ÖFB-Legionär jubelt im Playoff-Finale

Andreas Kuen darf sich erstmals in seiner Karriere über einen Titel freuen!

Der 30-jährige Österreicher gewinnt mit Melbourne City das "Grand Final" der australischen Playoffs gegen Rekordchampion Melbourne Victory mit 1:0. Das Goldtor erzielt Yonatan Cohen in der Frühphase der Partie (10.).

Es ist der zweite Meistertitel der Vereinshistorie. Kuen spielt im offensiven Mittelfeld bis zur 79. Minute.

Melbourne City hatte als Tabellenzweiter ein Freilos im Playoff-Viertelfinale. Im Halbfinale schlug man Western United mit 4:1 im Gesamtscore, Kuen blieb ohne Scorer.

Durch den Titel in der A-League geht es nächste Saison in die AFC Champions League. Grunddurchgangssieger Auckland FC hat das zweite Ticket sicher.

Erste Station außerhalb Europas

Erst letzten Sommer kam Kuen von Atromitos Athen nach "Down Under" und hat sich zum Stammspieler etabliert. In 21 Pflichtspielen gelangen dem Österreicher drei Tore und sieben Assists, zwischenzeitlich fiel er wegen einer Oberschenkelverletzung aus.

Der Mann aus Zams spielte in der ADMIRAL Bundesliga für Wacker Innsbruck, SK Rapid, SV Mattersburg und SK Sturm Graz. Beim FAC sammelte der Offensivspieler auch Erfahrung in der 2. Liga.

