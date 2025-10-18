-
Raul Florucz
-
Ousseynou Niang
-
Mathias Rasmussen
-
Aiham Ousou
Florucz trifft erneut bei klarem Heimsieg von Saint-Gilloise
Der ÖFB-Stürmer befindet sich weiterhin in absoluter Torlaune und erzielt bereits Saisontor Nummer fünf.
Royale Union Saint-Gilloise festigt mit dem achten Saisonsieg die Tabellenführung!
Der Klub aus der Hauptstadt gewinnt in der elften Runde der Jupiler Pro League zuhause gegen Royal Charleroi SC mit 3:1. ÖFB-Legionär Raul Florucz erzielt in der 16. Minute den 1:0-Führungstreffer und macht damit gleichzeitig sein fünftes Ligator für die Belgier.
Die weiteren Treffer erzielen Ouesseynou Niang, zu dem Florucz den Assist leistet (48.), und Mathias Rasmussen (74.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich von Underdog Charleroi macht Aiham Ousou kurz vor der Pause (45.+2).
Der Florucz-Klub liegt durch den Heimerfolg in der Tabelle nun wieder drei Punkte vor Verfolger Club Brügge.