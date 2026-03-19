FSV Mainz FSV Mainz M05
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc SOL
Endstand
2:0
0:0 , 2:0
  • Stefan Posch
  • Armindo Sieb
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Posch schießt Mainz ins UECL-Viertelfinale

Der ÖFB-Verteidiger erzielt den Führungstreffer im Rückspiel gegen SK Sigma Olomouc.

Posch schießt Mainz ins UECL-Viertelfinale Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Mainz 05 steht auch dank Stefan Posch im Viertelfinale der UEFA Conference League!

Der deutsche Bundesligist gewinnt das Rückspiel vor eigenem Publikum gegen SK Sigma Olomuc aus Tschechien am Ende verdient mit 2:0. Das Hinspiel vor einer Woche endete torlos.

Einer der Männer des Spiels ist ÖFB-Legionär Stefan Posch, der kurz nach Seitenwechsel den 1:0-Führungstreffer erzielt. Der 28-Jährige drückt einen Einwurf per Kopf über die Linie (46.).

In Überzahl Deckel drauf

In der 76. Minute schwächen sich die Gäste aus Tschechien selbst. Peter Barath muss mit Gelb-Rot vom Feld (76.), wenige Minuten später macht Armindo Sieb den Deckel drauf (82.).

Teamkollege Philipp Mwene spielt wie Posch 90 Minuten durch, Nikolas Veratschnig kommt in der 74. Minute. Im Viertelfinale wartet nun der Sieger von Rijeka gegen Straßburg (Hinspiel 1:2).

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