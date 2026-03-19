Klub-Rekord für Grifo! Freiburg zieht ins Viertelfinale ein

Lyon in Unterzahl out, Forest in der Verlängerung
Das Europacup-Aus setzt es für Olympique Lyon, bereits in Minute 19 müssen die Franzosen gegen Celta Vigo allerdings nach einer Roten Karte gegen Moussa Niakhaté in Unterzahl agieren. Die Treffer beim 2:0-Sieg der Gäste erzielen Javier Rueda in der 61. Spielminute und Ferran Jutgla in der Nachspielzeit (90+2), Lyons Nicolas Tagliafico sieht noch Gelb-Rot (90+6). Das Hinspiel endete 1:1.
Midtjylland im Elferschießen mit Pech
Nottingham Forest muss gegen den FC Midtjylland ins Elfmeterschießen.
Auswärts dreht der Premier-League-Klub zunächst das 0:1 aus der Vorwoche, Nicolas Dominguez (40.) und Ryan Yates (52.) treffen für Forest. Durch Martin Erlić gelingt Midtjylland allerdings der Anschlusstreffer (69.), die Partie geht in die Verlängerung. Es fallen keine Tore mehr, die Partie wird im Elfmeterschießen entschieden.
Dort zeigen die Gäste die besseren Nerven, verwandeln die ersten drei Versuche allesamt. Gue-Sung Cho und Aral Simsir treffen in den ersten beiden Schüssen für Midtjylland hingegen nur den Pfosten, Edward Chilufya rutscht beim dritten Versuch weg und schießt deutlich drüber. Somit zieht Nottingham Forest ins Viertelfinale ein.