ÖFB-Team? Svoboda mit Ansage

284 Tage nach seinem Kreuzbandriss feierte Michael Svoboda im Coppa-Italia-Duell gegen Hellas Verona sein Comeback. Beim knappen 5:4-Erfolg im Elfmeterschießen stand der Verteidiger bei Venezia erstmals wieder auf dem Platz – und hatte gleich doppelt Grund zur Freude: Im Achtelfinale wartet nun Inter Mailand.

"In Mailand will ich wieder in der Startelf stehen. Für eine Überraschung brauchen wir einen sensationellen Auftritt. Aber mit der Rückkehr habe ich mir selbst schon das schönste Geschenk gemacht", sagt Svoboda der "Krone".

Das große Ziel des Klubs bleibt der Wiederaufstieg in die Serie A. Nach sieben Spieltagen rangiert Venezia aktuell auf Platz vier der Tabelle.

WM-Traum lebt

Vor rund einem Jahr feierte Svoboda im Nations-League-Spiel gegen Kasachstan sein Debüt im Nationalteam. Auch jetzt hat der 26-Jährige das ÖFB-Trikot im Blick – mit einem klaren Ziel vor Augen: die Rückkehr ins Team und vielleicht sogar ein Platz im WM-Aufgebot.

"Ich will mich wieder in die Auslage spielen und im Team dabei sein. Meine aktuelle Situation kann ich aber sehr gut einordnen", erklärt Svoboda.

Der Innenverteidiger betont, dass er sich wieder voll einsatzfähig fühle. "Ich habe die Schmerzen gut im Griff, gehe die Sache mit wenig Risiko an. Das Knie wird noch länger in meinem Kopf präsent sein. Ich wäre gerne früher zurückgekommen, aber der Körper brauchte die Zeit."

Svobodas Vertrag läuft im Sommer aus. In den kommenden Wochen soll es Gespräche über seine Zukunft geben.