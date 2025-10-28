US Lecce US Lecce LEC SSC Napoli SSC Napoli NAP
Endstand
0:1
0:0 , 0:1
NEWS

Tabellenführung verteidigt! Napoli gewinnt bei Lecce knapp

Die "Azzurri" gewinnen in Runde 9 ohne den verletzten Kevin de Bruyne knapp bei Lecce und verteidigen die Tabellenführung in der Serie A.

Tabellenführung verteidigt! Napoli gewinnt bei Lecce knapp Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Die SSC Napoli hat ihre Tabellenführung in der Serie A zum Auftakt der neunten Runde behauptet.

Ohne den lange verletzt ausfallenden Kevin de Bruyne gewinnt der italienische Fußball-Meister am Dienstag bei Nachzügler Lecce 1:0 (0:0).

Für das Goldtor sorgt Andre-Frank Anguissa (69.) nach einer Freistoßflanke per Kopf.

Der AC Milan spielt bei Atalanta Bergamo 1:1 (1:1), womit Napoli vor dem Spiel von Verfolger AS Roma in Parma am Mittwoch drei Punkte vor Milan und Roma führt.

