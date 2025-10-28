Juventus spricht wohl mit Ex-Meistercoach von Napoli

Juventus Turin ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Igor Tudor musste den Klub nach einer 0:1-Pleite gegen Lazio verlassen (hier nachlesen >>>).

Jetzt dürfte die "alte Dame" bereits ziemlich weit sein. Laut Transferinsider Gianluca Di Marzio gibt es Gespräche mit Ex-Italien-Teamchef Luciano Spalletti. Es gehe dabei vorwiegend um den Vertrag. Spalletti habe Interesse die Tudor-Nachfolge anzutreten. Im Juni musste er als Italien-Teamchef gehen.

Neuer Juve-Coach mit Napoli Tattoo?

Der Kandidat bringt jede Menge Serie-A-Erfahrung mit, arbeitete bei der Roma, Inter und Napoli. Speziell mit letzter Station machte er sich einen Namen. 2022/23 holte er die Meisterschaft nach 33 Jahren nach Neapel.

Spalletti ließ sich anschließend sogar das Vereinswappen des Klubs am Unterarm tätowieren. Kommt es zum Engagement, trägt der neue Juve-Coach wohl also ein Tattoo eines direkten Titelkonkurrenten.