SSC Napoli krönt sich zum italienischen Meister

Am 38. und letzten Spieltag der italienischen Serie A besiegt der SSC Napoli zu Hause Cagliari mit 2:0 und sichert sich dadurch den Meistertitel.

Nach einer schwierigen Anfangsphase erlöst Scott McTominay in der 42. Minute ganz Neapel. Nach einer Flanke von Matteo Politano vom rechten Flügel setzt der Schotte zu einem Seitfallzieher an und verwandelt mit etwas Glück sehenswert zum 1:0.

Kurz nach dem Seitenwechsel bekommt Romelu Lukaku einen Pass von Amir Rrahmani gut 35 Meter vor dem gegnerischen Tor zugespielt. Der Belgier schnappt sich den Ball, setzt sich gegen zwei Gegner im Laufduell durch und schließt seinen Alleingang mit einem überlegten, platzierten Flachschuss ab (51.)



Durch den Sieg am letzten Spieltag gegen Cagliari fixiert Napoli aus eigener Kraft den vierten Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Inter reicht Sieg nicht

Bitter endet der Abend für Inter Mailand. Ein 2:0-Sieg bei Como reicht nicht für den Titel, den das Team von ÖFB-Legionär Marko Arnautovic um einen Punkt verpasst. Arnautovic wird in der 73. Minute eingewechselt.

Bereits in der 20. Minute bringt Stefan de Vrij die Mailänder nach einer Calhanoglu-Flanke per Kopf in Front und auch an die Tabellenspitze.

Kurz vor der Halbzeit verabschiedet sich Jose Pepe Reina vom Spielfeld. Die Torwart-Legende legt Taremi außerhalb des Sechzehners und fliegt vom Platz. Der Spanier bestreitet heute sein letztes Profi-Spiel.

In weiterer Folge trifft Inter in der 51. Minute zum 2:0. Joaquin Correa trifft nach Vorarbeit von Taremi. Die Mailänder kommen im fortlaufenden Spielverlauf vermehrt zu Torchancen, bringen aber den Ball nicht mehr im Tor unter.

Trotz des Siegs über Como muss sich Inter Mailand mit der Vize-Meisterschaft begnügen, denn die SSC Neapel gewinnt im Parallelspiel ebenfalls und schnappt sich somit den Scudetto. Como steht mit 49 Punkten fix auf dem 10. Tabellenplatz und hat somit die Klasse gehalten.

