Am neunten Spieltag der Serie A setzt sich Como 1907 zuhause im Stadio Giuseppe Sinigaglia mit 3:1 gegen Hellas Verona durch.

Die Gastgeber starten druckvoll in die Partie, ein Lattentreffer von Nico Paz nach nur fünf Minuten unterstreicht die offensiven Ambitionen. Vier Minuten später fällt die verdiente Führung: Nach einer Vorlage von Alex Valle köpft Anastasios Douvikas zum 1:0 ein (9.).

Die Gäste aus Verona lassen sich davon aber nicht beirren, finden besser ins Spiel und kommen durch Suat Serdar zum Ausgleich (25.), was gleichzeitig den Pausenstand bedeutet.

Erstes Saisontor für Posch

Nach Wiederanpfiff übernimmt Como das Kommando und dominiert die Begegnung mit über 70 Prozent Ballbesitz.

Diese Überlegenheit münzt die Heimmannschaft in der 62. Minute in die erneute Führung um: ÖFB-Legionär Stefan Posch steigt nach einer Flanke von Maxence Caqueret am höchsten und köpft wuchtig zum 2:1 ein.

Paolo Zanettis Truppe versucht zwar zurückzukommen, bleibt in ihren Offensivbemühungen aber letztlich zu harmlos. Für die endgültige Entscheidung sorgt schließlich der eingewechselte Mergim Vojvoda in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 3:1-Endstand.

Durch den Heimsieg klettert die Mannschaft von Cesc Fabregas auf den vierten Tabellenplatz, während Hellas Verona auf Rang 17 knapp über der Abstiegszone verbleibt.

Siege für Roma und Juve

Die AS Roma zieht nach einem 2:1-Heimsieg über Parma Calcio mit Spitzenreiter SSC Napoli gleich. Hermoso und Dovbyk schießen die Römer mit 2:0 in Führung, dem Anschlusstreffer von Circati folgt kein weiteres Tor der Gäste (86.).

Juventus Turin gewinnt das erste Spiel nach der Entlassung von Cheftrainer Igor Tudor gegen Udinese Calcio mit 3:1. Vlahovic trifft per Elfmeter zur frühen Führung (5./E), die Zaniolo mit dem Pausenpfiff egalisiert (45.+1).

Gatti schießt die "Alte Dame" neuerlich in Front (67.), Yildiz macht den ersten Sieg seit Mitte September mit einem weiteren Strafstoß perfekt (90.+6). Die Turiner belegen nun Rang sieben in der Serie A, Udinese ist Zehnter.