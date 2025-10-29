FC Lorient FC Lorient LOR Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG
Endstand
1:1
0:0 , 1:1
  • Igor Silva
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

PSG lässt gegen Lorient erneut Punkte liegen

Der Titelverteidiger in der Ligue 1 lässt zum dritten Mal in den letzten fünf Partien Punkte liegt. Die Tabellenfront rückt nah zusammen.

PSG lässt gegen Lorient erneut Punkte liegen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Paris Saint-Germain patzt erneut!

Der französische Meister kommt am 10. Spieltag der Ligue 1 nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger Lorient hinaus.

Mit viel Ballbesitz tut sich PSG gegen eine kompakte Defensive schwer, erst in der 49. Minute wird der Bann gebrochen. Nuno Mendes scheitert noch im ersten Versuch nach einer Flanke von Doue an Mvogo, im zweiten ist die Kugel dann aber im Tor.

Direkte Antwort - Enge Tabellenspitze

Doch die Antwort folgt keine zwei Minuten später. Kouassi mit einer Einzelaktion, seinen Ball muss Chevalier abwehren - Igor Silva kommt angerauscht und knallt die Kugel zum 1:1 ins Tor (51.).

Mithilfe einer stabilen Defensive gelingt es Lorient, den Meister nur zu wenigen Chancen kommen zu lassen. Am Ende schafft man es tatsächlich, den Punkt mitzunehmen.

Somit wird es an der Tabellenspitze gehörig eng. RC Lens mit ÖFB-Legionär Samson Baidoo verpasst es mit einem 0:2 gegen Metz, die Tabellenführung an sich zu reißen. Lyon und Monaco sind noch im Einsatz.

Mehr zum Thema

Posch führt Como mit erstem Saisontor zum Sieg

Posch führt Como mit erstem Saisontor zum Sieg

Serie A
Leverkusen zittert sich im DFB-Pokal mit Ach und Krach weiter

Leverkusen zittert sich im DFB-Pokal mit Ach und Krach weiter

International
DFB-Pokal LIVE: Konferenz mit Köln gegen Bayern

DFB-Pokal LIVE: Konferenz mit Köln gegen Bayern

International
Causa Super League: Real fordert Schadenersatz

Causa Super League: Real fordert Schadenersatz

La Liga
5
"Unser bester Angreifer" - Lob für Salzburg-Leihgabe Daghim

"Unser bester Angreifer" - Lob für Salzburg-Leihgabe Daghim

Deutsche Bundesliga
2
Nächster Barcelona-Star fällt länger aus

Nächster Barcelona-Star fällt länger aus

La Liga
Monatelang out! De Bruyne nach Muskelverletzung operiert

Monatelang out! De Bruyne nach Muskelverletzung operiert

Serie A
2
Kommentare

Kommentare

Ligue 1 Paris Saint-Germain FC Lorient Fußball Fußball International