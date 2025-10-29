Paris Saint-Germain patzt erneut!

Der französische Meister kommt am 10. Spieltag der Ligue 1 nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger Lorient hinaus.

Mit viel Ballbesitz tut sich PSG gegen eine kompakte Defensive schwer, erst in der 49. Minute wird der Bann gebrochen. Nuno Mendes scheitert noch im ersten Versuch nach einer Flanke von Doue an Mvogo, im zweiten ist die Kugel dann aber im Tor.

Direkte Antwort - Enge Tabellenspitze

Doch die Antwort folgt keine zwei Minuten später. Kouassi mit einer Einzelaktion, seinen Ball muss Chevalier abwehren - Igor Silva kommt angerauscht und knallt die Kugel zum 1:1 ins Tor (51.).

Mithilfe einer stabilen Defensive gelingt es Lorient, den Meister nur zu wenigen Chancen kommen zu lassen. Am Ende schafft man es tatsächlich, den Punkt mitzunehmen.

Somit wird es an der Tabellenspitze gehörig eng. RC Lens mit ÖFB-Legionär Samson Baidoo verpasst es mit einem 0:2 gegen Metz, die Tabellenführung an sich zu reißen. Lyon und Monaco sind noch im Einsatz.