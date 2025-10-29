DFB-Pokal: Muslic kassiert mit Schalke Klatsche gegen Ligarivale

Klatsche für Miron Muslic und Schalke 04!

Der Tabellenführer der zweiten deutschen Bundesliga verliert in der zweiten Runde des DFB-Pokals auswärts beim Ligarivalen SV Darmstadt 98 deutlich mit 0:4.

Für den österreichischen Trainer und seine Mannschaft ist das die erste Niederlage nach zuletzt fünf Siegen in Serie. Damit endet auch das Pokal-Abenteuer in der zweiten Runde und der Fokus kann voll auf die Liga gelegt werden.

Für die Tore bei Darmstadt sorgen Akiyama (23.) und Maglica (28.) im ersten Durchgang. Hornby (48.) und Bialek (60.) erhöhen im zweiten Spielabschnitt.

Union muss nachsitzen

Union Berlin setzt sich gegen Arminia Bielefeld erst nach Verlängerung mit 2:1 durch.

Ein früher Kopfball-Treffer von Leopold Querfeld nach rot-weiß-roter Koproduktion mit Kapitän Christopher Trimmel (11.) reicht vor eigenem Publikum vorerst nicht, weil Monju Momuluh (27.) ausgleicht.

In der Verlängerung ist es dann Querfelds Verteidiger-Kollege Danilho Doekhi, der die Entscheidung herbeiführt (106.).