SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 D98 Schalke 04 Schalke 04 SCH
Endstand
4:0
2:0 , 2:0
  • Hiroki Akiyama
  • Matej Maglica
  • Fraser Hornby
  • Bartosz Bialek
NEWS

DFB-Pokal: Muslic kassiert mit Schalke Klatsche gegen Ligarivale

Der Zweitliga-Leader muss sich auswärts dem SV Darmstadt deutlich geschlagen geben. Union Berlin rettet sich in der Verlängerung weiter, Leopold Querfeld trifft in der regulären Spielzeit.

DFB-Pokal: Muslic kassiert mit Schalke Klatsche gegen Ligarivale Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Klatsche für Miron Muslic und Schalke 04!

Der Tabellenführer der zweiten deutschen Bundesliga verliert in der zweiten Runde des DFB-Pokals auswärts beim Ligarivalen SV Darmstadt 98 deutlich mit 0:4.

Für den österreichischen Trainer und seine Mannschaft ist das die erste Niederlage nach zuletzt fünf Siegen in Serie. Damit endet auch das Pokal-Abenteuer in der zweiten Runde und der Fokus kann voll auf die Liga gelegt werden.

Für die Tore bei Darmstadt sorgen Akiyama (23.) und Maglica (28.) im ersten Durchgang. Hornby (48.) und Bialek (60.) erhöhen im zweiten Spielabschnitt.

Union muss nachsitzen

Union Berlin setzt sich gegen Arminia Bielefeld erst nach Verlängerung mit 2:1 durch.

Ein früher Kopfball-Treffer von Leopold Querfeld nach rot-weiß-roter Koproduktion mit Kapitän Christopher Trimmel (11.) reicht vor eigenem Publikum vorerst nicht, weil Monju Momuluh (27.) ausgleicht.

In der Verlängerung ist es dann Querfelds Verteidiger-Kollege Danilho Doekhi, der die Entscheidung herbeiführt (106.).

