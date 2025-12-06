- Lautaro Martinez
Inter stoppt den Erfolgslauf von Posch und Co. brutal
Der ÖFB-Legionär wird bei der klaren Niederlage zur Pause ausgewechselt.
Inter Mailand hat den Erfolgslauf von Como eindrucksvoll gestoppt.
Der italienische Vizemeister gewinnt in der Serie A den Samstag-Schlager der 14. Runde 4:0 und übernimmt zumindest für einen Tag die Tabellenführung. Inter liegt zwei Punkte vor dem Stadtrivalen AC Milan, der erst am Montag im Einsatz ist, sowie Napoli.
Como war davor elf Spiele ungeschlagen und hatte im Saisonverlauf maximal ein Tor pro Spiel kassiert.
Gegen Inter gibt es für die Mannschaft von Cesc Fabregas, bei der ÖFB-Teamverteidiger Stefan Posch in der Pause ausgetauscht wird, nichts zu holen.
Lautaro Martinez (11.), Marcus Thuram (59.), Hakan Calhanoglu (80.) und Carlos Augusto (86.) treffen für die Gastgeber.
Como ist als derzeit Sechster aber noch in Schlagdistanz, hat sechs Punkte Rückstand auf den aktuellen Leader.