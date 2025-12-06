Inter Mailand Inter Mailand INT Como 1907 Como 1907 COM
Endstand
4:0
1:0 , 3:0
NEWS

Inter stoppt den Erfolgslauf von Posch und Co. brutal

Der ÖFB-Legionär wird bei der klaren Niederlage zur Pause ausgewechselt.

Inter stoppt den Erfolgslauf von Posch und Co. brutal Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Inter Mailand hat den Erfolgslauf von Como eindrucksvoll gestoppt.

Der italienische Vizemeister gewinnt in der Serie A den Samstag-Schlager der 14. Runde 4:0 und übernimmt zumindest für einen Tag die Tabellenführung. Inter liegt zwei Punkte vor dem Stadtrivalen AC Milan, der erst am Montag im Einsatz ist, sowie Napoli.

Como war davor elf Spiele ungeschlagen und hatte im Saisonverlauf maximal ein Tor pro Spiel kassiert.

Gegen Inter gibt es für die Mannschaft von Cesc Fabregas, bei der ÖFB-Teamverteidiger Stefan Posch in der Pause ausgetauscht wird, nichts zu holen.

Lautaro Martinez (11.), Marcus Thuram (59.), Hakan Calhanoglu (80.) und Carlos Augusto (86.) treffen für die Gastgeber.

Como ist als derzeit Sechster aber noch in Schlagdistanz, hat sechs Punkte Rückstand auf den aktuellen Leader.

ÖFB-Legionäre Fußball Inter Mailand AC Milan Serie A Stefan Posch Lautaro Martinez Marcus Thuram Hakan Calhanoglu