Milan rettet gegen kämpferisches Pisa spät einen Punkt

Am achten Spieltag der italienischen Serie A trennen sich der AC Mailand und der Pisa SC in einer dramatischen Partie mit einem 2:2-Unentschieden.

Der favorisierte Tabellenführer geht durch Rafael Leao (7.) früh in Führung, doch Aufsteiger Pisa dreht das Spiel durch einen Elfmeter von Juan Cuadrado (60.) und einen späten Treffer von M'bala Nzola (86.), bevor Zachary Athekame Allegris Elf in der Nachspielzeit (90.+3) noch einen Punkt sichert.

Durch dieses Remis verteidigt der AC Mailand die Tabellenführung, während Pisa SC dank des Punktgewinns die Abstiegsränge verlässt und auf Platz 17 klettert.

Aufsteiger zunächst defensiv

Von Beginn an diktiert der AC Mailand das Spielgeschehen und drängt auf eine frühe Entscheidung. Bereits in der siebten Minute findet ein Zuspiel von Samuele Ricci den startenden Rafael Leao, der zum verdienten 1:0 für die Rossoneri einschiebt.

Die Mannschaft von Massimiliano Allegri bleibt auch danach dominant und erspielt sich durch hohen Ballbesitz weitere Chancen, die jedoch ungenutzt bleiben. Pisa konzentriert sich in der ersten Halbzeit vornehmlich auf die Defensive und sorgt nur selten für Entlastung, weshalb es mit der knappen Führung für die Gastgeber in die Pause geht.

M'bala Nzola schockt Milan

Nach dem Seitenwechsel präsentiert sich die Elf von Alberto Gilardino deutlich mutiger und wird für ihren Einsatz belohnt. Nach einem Foul im Strafraum entscheidet Schiedsrichter Luca Zufferli nach VAR-Intervention auf Elfmeter für die Gäste.

Der zur Halbzeit eingewechselte Juan Cuadrado tritt an und verwandelt souverän zum 1:1-Ausgleich (60.). Mailand reagiert mit wütenden Angriffen und erhöht den Druck massiv, doch Rafael Leao trifft nur die Latte (64.), während sich Pisas Torhüter bei Schüssen von Matteo Gabbia und Alexis Saelemaekers auszeichnen kann.

Mitten in diese Drangphase der Hausherren gelingt den Gästen der überraschende Führungstreffer: Ebenezer Akinsanmiro setzt M'bala Nzola in Szene, der in der 86. Minute zum 1:2 trifft und das Giuseppe Meazza verstummen lässt.

Milan bleibt Tabellenführer

In einer hektischen Schlussphase wirft der Tabellenführer alles nach vorne. Der unermüdliche Einsatz wird schließlich belohnt, als der ebenfalls eingewechselte Zachary Athekame nach Vorlage von Luka Modric in der dritten Minute der Nachspielzeit den viel umjubelten 2:2-Endstand erzielt.

Während der AC Mailand somit einen Punkt im Kampf um die Tabellenspitze rettet, feiert Aufsteiger Pisa einen moralisch wertvollen Zähler, der im Abstiegskampf für Luft sorgt.