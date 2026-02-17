Nach Schiri-Kritik: Chiellini und Juventus-CEO gesperrt

Inter Mailand konnte am vergangenen Wochenende gegen Juventus Turin mit 3:2 gewinnen. Die Schlagzeilen nach dem Spiel gehörten aber Schiedsrichter Federico La Penna

Der Unparteiische stellte Juve-Kicker Pierre Kalulu nach einem vermeintlichen Foul mit Gelb-Rot vom Platz, vom VAR wurde er dabei nicht korrigiert.

Aufgrund von Morddrohungen in den sozialen Medien erstattete La Penna zuletzt Anzeige >>>

Kritik musste er sich offenbar zur Pause von Juventus-Verantwortlichen gefallen lassen. Der CEO Damien Jacques und der Technische Direktor Giorgio Chiellini bekommen deshalb vom Verband Strafen aufgebrummt.

Respektloses Verhalten gegen Schiri

Comolli muss eine Geldstrafe von 15.000 Euro bezahlen und ist bis 31. März 2026 gesperrt, weil "er am Ende der ersten Halbzeit im Spielertunnel zu den Umkleidekabinen ein aggressives und ernsthaft einschüchterndes Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter an den Tag legte, körperliche Auseinandersetzung suchte, die durch das Eingreifen des Juventus-Trainers und anderer Mitglieder und Mitarbeiter verhindert werden konnte, und weil er darüber hinaus den Schiedsrichter ernsthaft beleidigte und dieses Verhalten auch im Bereich vor der Schiedsrichterkabine wiederholte."

Chiellini hingegen wurde bis zum 27. Februar gesperrt. Als Grund wird angegeben, dass er "am Ende der ersten Halbzeit im Spielertunnel zu den Umkleidekabinen respektlos gegen den Schiedsrichter protestiert hat und dieses Verhalten auch vor der Schiedsrichterkabine wiederholt hat; außerdem weil er im selben Zusammenhang die Spieloffiziellen beleidigt hat; dieser letzte Verstoß wurde von einem Linienrichter bemerkt."