Kantersieg! Inter feiert einen souveränen Heimsieg

Am sechsten Spieltag der italienischen Serie A feiert Inter Mailand einen überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen US Cremonese.

Die Mailänder dominieren die Partie von Beginn an und legen durch einen frühen Treffer von Lautaro Martinez (6.) den Grundstein für den späteren Kantersieg.

Somit schließt die Elf von Cristian Chivu zur Tabellenspitze auf, während Cremonese auf den achten Tabellenrang abrutscht.

Inter von Beginn an mit Vollgas

Inter übernimmt unter schwierigen Wetterbedingungen sofort die Kontrolle und geht bereits in der sechsten Minute durch Lautaro Martinez, nach Vorarbeit von Ange Bonny, in Führung. Die Gastgeber setzen nach, doch ein vermeintlicher zweiter Treffer von Manuel Akanji wird nach VAR-Überprüfung wegen Abseits aberkannt (14.).

Die Truppe von Cristian Chivu lässt sich davon nicht beirren und belohnt sich für den konstanten Druck in der achtunddreißigsten Minute: Ange Bonny erhöht per Kopf nach einer Flanke von Federico Dimarco auf 2:0, was auch den Pausenstand darstellt.

Bonny überragt mit vier Scorern

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Inter die spielbestimmende Mannschaft und sorgt mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung. Zuerst trifft Federico Dimarco nach einer weiteren Vorlage von Bonny zum 3:0 (55.), nur zwei Minuten später erhöht Nicolo Barella ebenfalls auf Zuspiel von Bonny auf 4:0 (57.).

Der überragende Ange Bonny ist damit an allen vier Treffern direkt beteiligt. Die Gäste aus Cremona finden kaum Mittel gegen die Offensive der Mailänder, dem eingewechselten Federico Bonazzoli gelingt nach Vorarbeit von Jari Vandeputte aber noch der Ehrentreffer zum 4:1-Endstand (87.).

Mit diesem klaren Heimsieg unterstreicht Inter Mailand nun die Titelambitionen. Mit AC Mailand, SSC Neapel, AS Rom und Inter haben derzeit vier Vereine in der Serie A jeweils zwölf Zähler am Konto. Für US Cremonese bedeutet die Niederlage einen leichten Rückschlag, das Team bleibt aber im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.