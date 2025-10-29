Inter Mailand Inter Mailand INT AC Fiorentina AC Fiorentina FIO
Endstand
3:0
0:0 , 3:0
  • Hakan Calhanoglu
  • Petar Sucic
  • Hakan Calhanoglu
NEWS

Inter bleibt mit Heimsieg an Spitzenduo dran

Ein Doppelschlag in der zweiten Hälfte sorgt gegen Nachzügler Fiorentina für klare Verhältnisse. Aufsteiger Cremonese gewinnt wieder. In Bologna fallen keine Tore.

Inter bleibt mit Heimsieg an Spitzenduo dran Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Inter Mailand fährt am neunten Spieltag der Serie A einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen die Fiorentina ein.

Alle Treffer fallen in der zweiten Hälfte. Calhanoglu (66.) und Sucic (71.) sorgen mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten für die Vorentscheidung. Kurz vor Schluss schnürt Calhanoglu mit einem Elfmetertor seinen Doppelpack (88.).

Mit dem Heimerfolg gegen den Tabellenvorletzten bleibt Inter als Dritter (18 Pkt.) dem Spitzenduo der Serie A auf den Fersen. Tabellenführer Napoli und Verfolger Roma haben jeweils 21 Zähler auf dem Konto.

Auch Cremonese spielt oben mit

Aufsteiger US Cremonese durchbricht am Mittwochabend eine sechs Spiele andauernde Sieglos-Serie und schlägt Schlusslicht Genua auswärts 2:0. Bonazzoli trifft doppelt (3., 49.). Das Team von Stürmer Jamie Vardy ist aktuell Achter und kassierte in der laufenden Serie-A-Saison nur eine Niederlage. Vier Punkte fehlen auf einen Champions-League-Startplatz.

Die Partie zwischen dem FC Bologna (6.) und FC Torino (11.) endet torlos. Bei den Gästen aus Turin steht Valentino Lazaro in der Startelf und spielt durch.

