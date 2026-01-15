NEWS

Ex-ÖFB-Teamspieler wechselt zu früherem Fuchs-Klub

David Schnegg bleibt der MLS auch künftig erhalten.

Ex-ÖFB-Teamspieler wechselt zu früherem Fuchs-Klub Foto: © GETTY
Neuer Klub für den Ex-Sturm-Spieler David Schnegg.

Der Linksverteidiger wechselt innerhalb der Major League Soccer (MLS) von D.C. United zu Charlotte FC, wo er einen Vertrag bis Ende 2026 unterschreibt. Vereinsseitig gibt es die Option auf ein weiteres Jahr.

Auf den Spuren von Fuchs

Nach Christian Fuchs ist Schnegg der zweite Österreicher, der jemals beim Klub spielte. Der Ex-Leicester-Kicker bestritt 27 Spiele (drei Tore) für Charlotte. Der Bundesliga-Gewinner und einmalige ÖFB-Teamspieler Schnegg lief in eineinhalb Jahren 34-Mal für D.C auf.

"David ist ein Linksverteidiger mit Erfahrung sowohl in der Major League Soccer als auch in Europa. Er wird unsere Abwehrreihe deutlich verstärken und den Konkurrenzkampf anheizen. Er hat letzte Saison seine Ausdauer und Konstanz unter Beweis gestellt, und seine Verpflichtung wird unsere Defensive stärken und uns zu Siegen verhelfen", sagt Charlotte-Sportdirektor Zoran Krneta.

