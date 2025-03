Arnautovic trifft! Inter dreht Partie gegen Schlusslicht

Inter Mailand feiert am 28. Spieltag der Serie A einen 3:2-Sieg über den Tabellenletzten aus Monza. Marko Arnautovic leitet dabei den Turnaround ein.

Die Anfangsphase verläuft relativ ruhig, erst Mitte der ersten Hälfte nimmt das Spiel an Fahrt auf. Die erste nennenswerte Gelegenheit hat Arnautovic, der nach einer Ecke zum Kopfball kommt, doch Monza-Keeper Turati ist zur Stelle (23.).

Unmittelbar danach netzt sein Sturmpartner Martinez per Nachschuss, steht dabei aber im Abseits. Der VAR kassiert den Treffer ein (26.).

Birindelli schockt Inter

Dann geht überraschend das Schlusslicht in Führung. Birindelli erzielt nach einem sehenswerten Doppelpass mit Mota das 1:0 (32.).

Monza fasst durch den Treffer Selbstvertrauen und legt nach. Balde zieht von links in den Strafraum und schlenzt den Ball punktgenau in den Winkel (44.).

Noch ehe der Pausenpfiff ertönt, kann Inter durch Arnautovic verkürzen. Eine hohe Flanke legt Dumfries in die Mitte, wo der ÖFB-Star einköpft (45+1).

Kurioser Siegtreffer

Die zweite Hälfte ist von Beginn weg ein Spiel auf ein Tor, Monza kann sich kaum noch befreien, so kann Inter ausgleichen. Nach einer Ablage von Bisseck zieht Calhanoglu von der Strafraumgrenze ab und trifft präzise links unten (64.).

Wenig später ist auch der Arbeitstag von Arnautovic beendet, für ihn kommt Thuram (70.).

Ohne den Österreicher dreht Inter die Partie. Nach einer Flanke von Augusto köpft Martinez via Kyriakopolus auf das Tor, Turati fischt das Leder sensationell aus dem Eck. Wie sich herausstellt, ist der Ball dabei aber bereits hinter der Linie, wie die Torlinientechnologie angibt - 3:2 (78.). Der Treffer wird schließlich als Eigentor gewertet.

In Folge hat Thuram nach feiner Kombination sogar das 4:2 am Fuß, trifft aber nur den Pfosten (84.). Am Ende fallen keine Treffer mehr und Inter verteidigt so seine Tabellenführung. Für Monza wird die Lage dagegen immer aussichtsloser. Auf einen Nichtabstiegsrang fehlen mittlerweile zehn Zähler.